Ajax-aanwinst Henderson verkent Amsterdam met typisch Nederlands vervoermiddel

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jordan Henderson, die het besneeuwde Amsterdam verkent op een bakfiets.

Het zal een behoorlijke omslag zijn voor Ajax-middenvelder Henderson, die deze week het warme Dammam in Saudi-Arabië verruilde voor Amsterdam. Waar het kwik in de Saudische stad momenteel overdag oploopt tot ongeveer 25 graden Celsius, ligt de temperatuur in de Nederlandse hoofdstad rond het vriespunt.

Het weerhoudt Henderson niet van een verkenningstochtje door Amsterdam. De 81-voudig international poseert op zijn Instagram-account op een bakfiets. Henderson heeft een van zijn drie kinderen meegenomen voor het tochtje.

"Mijn nieuwe stad aan het verkennen", schrijft Henderson bij de foto.

