Ajax-aanwinst belooft: ‘Heb nog geen 50 procent van mijn potentie laten zien'

Zondag, 12 november 2023 om 21:19 • Lars Capiau • Laatste update: 21:32

Chuba Akpom kan van nog grotere waarde zijn voor Ajax. Dat vertelt de Engelse spits op de persconferentie na het duel met Almere City (2-2), waarin hij zelf trefzeker was. "Ik heb nog niet eens vijftig procent van mijn potentie laten zien. Ik weet zeker dat ik een succes kan worden voor Ajax", aldus de spits.

Akpom tekende tegen Almere City voor de 1-1. Eerder maakte de zomeraanwinst ook al twee doelpunten tegen sc Heerenveen (4-1) en besliste hij de wedstrijd tegen FC Volendam (2-0). Toch gaf trainer John van 't Schip tegen Almere de voorkeur aan Georges Mikautadze.

En dus moest Akpom zich schikken in een reserverol. "Ik ben een professional en moet de keuze van de trainer respecteren", zei de Engelsman erover. "Ik wist dat als ik een kans ging krijgen, ik honderd procent zou geven."

"Ik denk alleen maar aan hoe ik het team kan helpen als ik op het veld kom", vervolgde de aanvaller, die een patroon herkent in zijn scoringsdrift. Vorig seizoen scoorde hij 29 keer in dienst van Middlesbrough. "Dit gevoel doet me wel denken aan vorig seizoen. Ik heb nog niet eens vijftig procent van mijn potentie laten zien. Ik draai warm en weet zeker dat ik een succes kan worden voor Ajax."

Vanzelfsprekend was de spits teleurgesteld over het gelijke spel. "Ajax zijnde moet je dit soort wedstrijden winnen, dus dit voelt als een nederlaag voor ons." Inmiddels staat Akpom op vier doelpunten bij het kwakkelende Ajax.

De van Middlesbrough overgekomen aanvaller laat zich echter niet uit over op hoeveel hij treffers hij mikt dit seizoen. "Vorig seizoen stelde ik een doel en daar ging ik overheen, dus dat doe ik niet meer. Als je tien keer scoort, kun je dat ook twintig keer. En als je twintig keer scoort, ook dertig keer. Ik moet gewoon blijven gaan", vertelt de vastberaden spits.

Brian Brobbey

Over de samenwerking met Brian Brobbey is Akpom zeer te spreken. De Nederlandse spits was goed voor beide assists en bediende dus ook Akpom bij zijn doelpunt. "De samenwerking is goed. Hij is heel sterk en verricht veel werk voor het team."

Bij de invalbeurt van de Engelsman kwam hij als een soort nummer 10 achter Brobbey te spelen. Of dat zijn favoriete positie is? "Ik denk het wel, ik was daar erg succesvol vorig seizoen. Maar ik ben flexibel, kan ook als nummer 9 spelen. Ik ben een dynamische spits en wil niet de hele wedstrijd in de zestien blijven staan."

Akpom ziet het wel zitten om samen met Brobbey op het veld te staan, als nummer tien dus. "Waarom niet?", vraagt hij zich hardop af. "We brengen het team allebei iets anders. Ik kan hem als speler beter maken en hij kan mij als speler beter maken. Je zag zijn assist vandaag. Niet veel spelers kunnen een bal op die manier vasthouden. We kunnen elkaar absoluut helpen."