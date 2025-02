Ajax-aanvoerder Jordan Henderson haalt hard uit: 'Het zijn leugens en het is respectloos'

Jordan Henderson heeft zondag na de overwinning in de Klassieker tegen Feyenoord (2-1) voor het eerst openlijk gesproken over zijn vermeende vertrekwens. De aanvoerder van Ajax haalt uit naar de media, waarin volgens de Engelsman 'leugens' over hem zijn verteld.

De soap rond Henderson hield de gemoederen deze week flink bezig. De middenvelder stond in de concrete belangstelling van AS Monaco, maar mocht niet vertrekken.

Ondanks alle geruchten stond Henderson donderdag in de Europa League tegen Galatasaray (2-1 winst) op het veld. "Ik wist donderdag tijdens de wedstrijd niet wat er zou gaan gebeuren", reageert Henderson bij ESPN. "Vlak voor de wedstrijd kreeg ik informatie, dus voor mij was het potentieel mijn laatste wedstrijd."

Technisch directeur Alex Kroes hield Henderson in Amsterdam. "De dag na de wedstrijd hebben we gesproken in de ArenA en zijn we tot een akkoord gekomen dat ik tot het eind van het seizoen blijf."

Mike Verweij van De Telegraaf kwam donderdagavond laat met het nieuws dat Henderson gedreigd zou hebben om niet meer voor Ajax te spelen, indien hij niet weg zou mogen. De 34-jarige middenvelder haalt hard uit naar de media.

"Er zijn de laatste dagen veel dingen geschreven in de pers, dingen die in mijn ogen alle perken te buiten gaan", aldus Henderson. "Het is respectloos en het zijn leugens. Dan heb ik het over dat ik onprofessioneel zou zijn en niet meer voor Ajax zou willen spelen, en dat ik mijn vertrek zou forceren. Dat is totaal niet waar."

Alle berichten deden Henderson pijn. "Mensen mogen kritisch zijn op mijn spel op het veld. Dat maakt me niet uit, maar als het persoonlijk wordt... Ik heb familie, een moeder, een vader, vrienden, een vrouw en kinderen. Zij zien dingen die niet waar zijn in de pers, die vervolgens terechtkomen op social media."

In het bijzonder lijkt Henderson boos over het nieuws van De Telegraaf dat hij gedreigd zou hebben om niet meer te spelen. "Ik weet niet wie zijn bron is, maar het is niet waar."