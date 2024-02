Ajax-aanvaller Berghuis zet Rotterdams appartement uit Feyenoord-tijd te huur

Steven Berghuis heeft zijn luxueuze appartement aan de Rotterdamse Maas te huur gezet, zo blijkt uit informatie van Bekende Buren. De 32-jarige aanvaller is na zijn veelbesproken overgang van Feyenoord naar Ajax niet populair meer in de havenstad en biedt zijn appartement voor 3.950 euro per maand te huur aan.

Berghuis kocht het appartement in 2017, toen Feyenoord hem overnam van Watford. De aanvaller kende vier weergaloze seizoenen bij Feyenoord en verhuisde vervolgens naar aartsrivaal Ajax.

Het appartement bevindt zich naast de Cruise Terminal op de 27ste etage en biedt een adembenemend uitzicht over de Maas en de skyline van Rotterdam.

De woonoppervlakte bedraagt 150 vierkante meter en het appartement telt in totaal drie kamers, waaronder twee slaapkamers en een badkamer. De open keuken, met kookeiland, is luxe en voorzien van diverse inbouwapparatuur.

Het appartement wordt volledig gemeubileerd opgeleverd. Er is daarnaast een parkeerplaats te huur voor 250 euro per maand. Daarnaast bestaat de optie om een gastenverblijf op de 25ste verdieping erbij te huren.

Naast de forse huursom van 3.950 euro per maand vraagt Berghuis een waarborgsom van 11.850 euro (driemaal de huur).

Berghuis is sinds 2017 de eigenaar van het appartement. De Ajacied betaalde destijds 715.000 euro voor de woning.

Bron: Bekende Buren

