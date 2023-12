Ajax-aankoop van Mislintat imponeert: ‘Zijn marktwaarde is al enorm gestegen’

Frans Hoek is onder de indruk van Diant Ramaj. De ex-keeperstrainer van het Nederlands elftal, die nu actief is bij Orange County in de Verenigde Staten, denkt dat de marktwaarde van de 22-jarige Ajacied inmiddels flink gestegen is. “En er kan nog veel meer uitkomen”, aldus Hoek in gesprek met Voetbal International.

Ramaj kwam deze zomer voor vijf miljoen euro over van Eintracht Frankfurt. De keeper zag tot zijn verbazing dat toenmalig trainer Maurice Steijn in het openingsduel met Heracles Almelo (4-1 winst) voor Jay Gorter koos na het uitvallen van Gerónimo Rulli, en niet voor hem. De Duitser maakte na de blessure van Gorter uiteindelijk alsnog zijn debuut voor Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (4-3) en maakt sindsdien indruk op Hoek.

De teller staat na elf wedstrijden inmiddels op vier clean sheets voor Ramaj. “Wat hij bij Frankfurt deed, laat hij nu bij Ajax zien”, begint Hoek. Dat is al heel goed. Als je dat afzet tegen de kosten (vijf miljoen euro, red.) en wat hij op dit moment laat zien, vind ik dat dat een goede prijs is geweest.”

“Ik denk dat zijn marktwaarde al enorm omhoog is gegaan en er kan nog veel meer uitkomen”, vervolgt de oud-keeper. “Dat ziet er op dit moment goed uit. Dan gaat het weer om hem begeleiden, trainen, coachen en hoe hij zichzelf daarbinnen ontwikkelt. Hij maakt ook wel een overtuigde indruk.”

Hoek denkt niet dat Ramaj dat overdrijft. “Dus dat vind ik wel mooi, dat past ook bij Ajax natuurlijk. De informatie die ik heb, is dat er in Duitsland geconstateerd is dat er na de generatie met Manuel Neuer en Marc-André ter Stegen wel een leegte valt. Ik heb begrepen dat daar toch wel vraagtekens zijn over de opvolging. In die leegte blijkt Ramaj één van de mogelijke kandidaten om dat op te vullen.”

De voormalig rechterhand van Louis van Gaal onthult daarnaast dat Mislintat deze zomer informatie bij hem inwon over Ramaj. “Hij vroeg me wat ik van Ramaj vond. Ik had Ramaj op verzoek van iemand anders al een aantal wedstrijden bekeken, dus vertelde ik Mislintat wat we inmiddels allemaal van Ramaj hebben gezien: hij is erg allround.”

Ramaj is door interim-trainer John van ’t Schip inmiddels aangewezen als eerste doelman. Dat vertelde de trainer van Ajax woensdag op de persconferentie voorafgaand aan het cruciale Europa League-duel met AEK Athene. “Hij doet het fantastisch. Er is nu geen reden om hem eruit te halen. Het is een keeper die een bepaalde rust uitstraalt, geen gekke dingen doet en heel goed kan meevoetballen.”

