Ajax-aankoop dacht aan vertrek én steunt Mislintat: 'Moeilijk om te zien'

Ajax-verdediger Borna Sosa heeft zich in een interview met de NOS uitgesproken over de afgelopen maanden bij Ajax. De 25-jarige Kroatische linksback zegt dat hij heeft nagedacht over een vertrek uit Amsterdam en spreekt daarnaast publiekelijk zijn steun uit aan de inmiddels ontslagen technisch directeur Sven Mislintat, die hem van Stuttgart naar Ajax toe haalde.

Ajax betaalde ongeveer 8 miljoen euro voor Sosa, die in de Johan Cruijff ArenA tot medio 2028 tekende. Mislintat kwam onder druk te staan na deze transfer, daar hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan belangenverstrengeling. Het onderzoek naar de Duitser en zijn transfers loopt overigens nog altijd.

Waar Mislintat in de media niet over het onderzoek spreekt, durft Sosa zich wel uit te laten. “Ik was geschokt. Helemaal toen ze in de kranten dingen begonnen te schrijven die totaal niet waar zijn. Mensen hadden een oordeel over dingen die Sven, zoals ik weet, niet heeft gedaan.”

Sosa benadrukt dat hij niet door Mislintat van zaakwaarnemer is gewisseld. “Dit was helemaal mijn eigen beslissing. Ik vond het heel moeilijk om te zien dat ze hem overal de schuld van gaven. Uiteindelijk werd de druk voor hem te groot om hier door te gaan. Ik was daar wel verdrietig over. Dat heeft hij absoluut niet verdiend. Ik zie niet wat hij zo slecht heeft gedaan voor Ajax.”

De linkspoot heeft zelf ook het gevoel dat hij oneerlijk is behandeld. “Toen Mislintat vertrok, werd ik plots niet meer opgesteld. Dat was echt moeilijk voor mij. Want toen dacht ik: ze denken dat de geruchten waar zijn. Geen idee of het toeval was. Maar hij vertrok uit beeld, en ik met hem. Voor een bepaalde periode dan. Ik wist niet wat me overkwam. Het was sowieso een puinhoop.”

Even dacht Sosa aan een snelle uittocht bij Ajax. “Daarna had ik een gesprek met de directeur en andere mensen binnen de club en die zeiden dat ze het volle vertrouwen in me hadden. En dat ze me nog altijd als belangrijke speler zagen. Dat geloofde ik en nu zie ik dat het waar is.”

Sosa speelde tot dusver pas 714 minuten voor Ajax, verdeeld over 12 optredens. De Kroaat wist nog niet te scoren, maar gaf wel al vier assists. Volgens Transfermarkt is de waarde van Sosa de afgelopen maanden gedaald van 12 naar 8 miljoen euro.

