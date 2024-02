Ajax-aankoop barst van motivatie: ‘Linies doorbreken een van mijn X-factors’

Sivert Mannsverk staat te popelen om zijn kans te pakken bij Ajax. Na slechts één helft tegen FC Twente raakte de zomeraanwinst geblesseerd, en nu, na vier maanden, heeft hij zijn rentree gemaakt bij de beloften. Mannsverk liet daar gelijk 'een van zijn X-factors' zien. "Daar moet ik me op blijven focussen", zegt hij in gesprek met Voetbal International.

Mannsverk had zich waarschijnlijk een ander begin in Amsterdam voorgesteld. De Noor (21) werd al na een helft gewisseld bij zijn debuut, waarna hij door een voetblessure liefst vier maanden uit de roulatie lag.

Maandag maakte hij eindelijk weer zijn opwachting namens Jong Ajax (tegen Jong FC Utrecht, 0-1 winst). "Het voelt heel goed om weer terug te zijn", vertelt Mannsverk nu.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De middenvelder kwam 27 minuten in actie en liet in die tijd talloze van zijn handelsmerken zien. "Zoals linies doorbreken en rust aan de bal brengen", is hij zich daarvan bewust.

Mannsverk noemt dat eerste 'een van zijn X-factors'. "Daar moet ik me op blijven focussen. Ik moet het in eerste instantie simpel houden en van daaruit kan ik mijn echte kwaliteiten meer en meer gaan laten zien, na een aantal wedstrijden."

Henderson

Tijdens zijn blessure nam de concurrentie fors toe voor Mannsverk. Met Jordan Henderson lijkt één plek op het middenveld een onneembare vesting geworden. Toch beschouwt Mannsverk Hendersoms komst als een positief iets. "Voor het team is het perfect om hem erbij te hebben."

Mannsverk prijst vooral het vermogen van de Engelsman om 'een soort knop om te zetten' binnen de krijtlijnen. "Buiten het veld is hij gewoon een bescheiden en aardige gozer. Ik wil gewoon van hem leren, met hem praten, met hem discussiëren en hopelijk kunnen we dan ook samen minuten gaan maken."

Ajax telde in de zomer zes miljoen euro neer voor Mannsverk, die in het verleden ook in de belangstelling van Feyenoord stond. De Noors jeugdinternational tekende een contract dat hem tot medio 2028 in de Johan Cruijff ArenA houdt. Mannsverk werd opgeleid door Sognal, eer in 2021 naar Molde FK over te stappen. Voor zijn overstap naar Amsterdam speelde hij 87 wedstrijden voor Molde, waarin hij achtmaal scoorde en tweemaal aangever was.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties