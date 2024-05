Ajacieden zien af van vakantie: ‘Ik heb doorgetraind, gewoon voor mezelf’

Brian Brobbey mag zich opmaken voor zijn eerste eindtoernooi met Oranje. De spits van Ajax kreeg woensdag te horen dat hij bij het definitieve keurkorps van bondscoach Ronald Koeman zit richting het EK in Duitsland. Wat Brobbey betreft blijft het daar niet bij.

Hoewel Ajax een van de slechtste seizoenen uit de clubgeschiedenis kende, beleefde Brobbey persoonlijk juist zijn beste seizoen. De spits was 22 keer trefzeker en leverde 12 assists in 43 wedstrijden in alle competities.

"Ik denk dat ik dit jaar een goede ontwikkeling heb doorgemaakt bij Ajax", citeert NU.nl uit de mond van Brobbey. "Het begin was matig, maar daarna heb ik het goed opgepakt. Hoe dat kan? Ik denk dat dat met vertrouwen te maken heeft. En ik ben rustig gebleven, hoewel er veel op ons afkwam bij Ajax."

Het zorgde er niet alleen voor dat Ajax uiteindelijk als vijfde eindigde, maar leverde Brobbey ook een plek op in de definitieve EK-selectie. Hij vormt samen met Memphis Depay en Wout Weghorst het spitsengilde. "Memphis is en blijft een geweldige spits. En Wout ook", haast hij zich te zeggen.

"Ik train hier met jongens uit de Premier League, daar wordt sneller gehandeld dan in de Eredivisie. Dat maakt mij scherper. Ik wil ook op dat niveau komen. Ja, ik heb zin om goals te maken. Het moet een succesvol toernooi worden."

Het grootste verschil bij Brobbey lijkt zijn fitheid. De centrumspits kwam afgelopen seizoen 3368 minuten in actie, verdeeld over 43 wedstrijden. Ter vergelijking: een seizoen eerder waren dat slechts 2136 minuten, verdeeld over 45 wedstrijden.

"Af en toe waren er wel pijntjes. Maar mijn lichaam is gewend geraakt aan veel wedstrijden in korte tijd. Ik heb vorige week ook doorgetraind, al waren we al klaar met Ajax. Samen met Steven Bergwijn, gewoon voor onszelf. Ik voel me nu fit, voel me top."

