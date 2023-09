‘Ajacieden in paniek; Jay Gorter moet zwangere vriendin in veiligheid brengen’

Zondag, 24 september 2023 om 18:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:17

Meerdere Ajax-spelers raakten zondag in paniek door de grimmige sfeer in de Johan Cruijff ArenA, zo stelt Hans Kraay junior. De verslaggever van ESPN beweert dat onder meer Jay Gorter zijn zwangere vriendin in veiligheid probeerde te brengen. Ook Branco van den Boomen zou zich grote zorgen hebben gemaakt.

Kraay jr. gooit het onderwerp op in gesprek met Arne Slot. "Zitten er bij jullie ook spelers die zich grote zorgen om de spelersvrouwen maakten, zoals bij Ajax is gebeurd met Van den Boomen en Gorter, die probeerde zijn zwangere vrouw in veiligheid te brengen?", vraagt de verslaggever. "Ik kan het heel goed begrijpen als je een speler van de thuisspelende ploeg bent en je familie zit op de tribune", antwoordt Slot. "Maar, zoals je weet, mag er geen Feyenoord-supporter mee naar de ArenA en waren er alleen vier of vijf directieleden."

Slot verwijst vervolgens naar vorig jaar. Toen zat er namelijk wél een spelersvrouw van Feyenoord in de ArenA. "De vriendin van Santiago Giménez was vorig jaar vermomd, maar die zit nu in Amerika. Verder was er niemand van ons, dus was daar geen onrust over." Onder meer Dennis te Kloese was wel aanwezig in Amsterdam. De algemeen directeur annex technisch directeur werd meermaals in beeld gebracht tijdens de Klassieker.

De rust is inmiddels wedergekeerd rond de Johan Cruijff ArenA. Supporters drongen onder meer op gewelddadige wijze de hoofdingang van het stadion binnen. De ME moest uiteindelijk traangas inzetten en charges uitvoeren om de supporters weg te krijgen. Over eventuele aanhoudingen wil de politie nog geen uitspraken doen.