Ajacied wil verrassen met basisplaats: ‘Ben nog nooit zo fit geweest’

Youri Baas hoopt komend seizoen een basisplaats te veroveren bij Ajax 1. De linkervleugelverdediger droeg donderdagavond in het oefenduel met Al Wasl (2-1 winst) de aanvoerdersband en dat was voor het eerst in de hoofdmacht.

"Dat was leuk", reageert Baas bij het clubkanaal van Ajax op het aanvoerderschap. "Ik had het niet verwacht. Branco (van den Boomen, red.) ging naar de kant en hem werd gezegd dat hij de band aan mij moest geven. Dat is toch iets bijzonders."

Ajax had nagenoeg de gehele wedstrijd het betere van het spel, maar verzuimde dit uit te drukken in de score. Julian Rijkhoff en Branco van den Boomen scoorden op het complex van TEC in Tiel. Een ketser van Sivert Mannsverk leidde een late tegentreffer in.

"Als team hebben we veel de bal gehad", aldus Baas. "De duels konden af en toe beter, maar we hadden de controle. Voor mij is het lekker om weer terug te zijn bij Ajax na een jaar bij NEC te hebben gezeten."

'Ik ben in de voorbereiding nog nooit zo fit geweest!' Reacties Aaron Bouwman & Youri Baas na Ajax - Al Wasl pic.twitter.com/dpO2HrCHFi — AFC Ajax (@AFCAjax) July 18, 2024

Baas fungeerde tegen Al Wasl als centrale verdediger naast de pas zestienjarige Aaron Bouwman. "Dat was wel even wennen, ook omdat ik niet eerder met Aaron heb gespeeld. Maar ik heb vanaf de eerste training centraal gespeeld. Het gaat steeds beter."

Baas merkt dat trainer Francesco Farioli een duidelijk plan heeft. "We trainen veel. Elke dag, soms twee keer per dag. Vanaf dag één wordt er keihard getraind. Ik moet eerlijk zijn: ik denk dat ik in de voorbereiding nog nooit zo fit ben geweest."

"Direct op de eerste dag hebben we gesproken over mijn positie. Ik focus me op de plek centraal achterin, maar kan ook linksback spelen. Dat is allebei prima."

