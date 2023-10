Ajacied shockeert Vink met historisch slechte statistiek: ‘Dat meen je niet?!’

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 00:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:24

Gastón Ávila verbaast Marciano Vink met een zeer teleurstellende statistiek. Volgens presentator Jan Joost van Gangelen is er in alle Europese duels van de afgelopen tien jaar geen enkele speler geweest die lagere passnauwkeurigheid had dan Ávila. Daarin zijn alleen spelers meegenomen die in een wedstrijd meer dan 100 passes gaven. “Dat meen je niet”, reageert Vink vol ongeloof in de studio van ESPN.

Ajax hield donderdagavond een punt over aan zijn bezoek aan AEK Athene. De Amsterdammers toonden in de Europa League-wedstrijd andermaal grote defensieve kwetsbaarheden, maar kwamen wel op voorsprong via een penalty van Steven Bergwijn. Een rake kopbal van knipoog-Kroaat Domagoj Vida leverde een 1-1 eindstand op. Ávila gaf in het duel liefst 29 foutieve passes: een negatief record in het afgelopen decennium.

“Dit zijn eigenlijk statistieken die je bij een hele creatieve aanvaller ziet”, reageert Vink. “Die kan veel balverlies lijden omdat hij iets moet creëren. Maar verdedigers hoeven vaak alleen iemand met hetzelfde kleur shirt aan te spelen. Dat hoeft niet zó fout te gaan.”

Kees Kwakman ziet dat Ávila onnodig moeilijke passes probeert te versturen. "Hij neemt veel te veel risico. Het is niet erg als je af en toe ballen vooruit en tussen de linies door wil spelen is niet erg, maar zijn rare fratsen brengen Ajax op dit moment niet verder. Je kan dan beter voor wat meer zekerheid kiezen achterin en Ávila wisselen.”

“Dan laat je daar maar een wat mindere opbouwer staan”, vervolgt Kwakman. “Hij staat er ook heel nonchalant balletjes te geven. Hier kan je als Ajax ook gewoon niet tegenop voetballen. Het wordt dan ook een ren-je-rot-wedstrijd en dan ligt het meteen open. Het overkwam hem vandaag te vaak.”

Tegelijkertijd sluit Kenneth Perez zich aan bij zijn collega’s. “Statistieken zijn altijd interpreteerbaar, maar in dit geval bevestigt de statistiek wat ik al gezien heb. We zagen de hele wedstrijd al dat het een grote grap was daar achterin. Was het maar nonchalance trouwens. Ik vraag me echt af of het niet gewoon gebrek aan kwaliteit is.”

“Sommige dingen doet hij ook overhaast, en dat is nonchalant”, besluit de Deen. “Dat is gewoon paniek, waardoor hij de bal gek wegschiet. Maar waarom staat hij ook plotseling links centraal als hij voor de linksbackpositie is gehaald?”