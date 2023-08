Ajacied Ramaj kon interesse amper geloven; Mislintat legt transfer uit

Donderdag, 3 augustus 2023 om 15:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:06

Ajax heeft donderdagmiddag zijn derde zomeraanwinst gepresenteerd. Diant Ramaj komt voor maximaal 10 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt en tekent een contract tot medio 2028 in de Johan Cruijff ArenA. Ramaj laat weten ontzettend verheugd te zijn met zijn nieuwe club, waar hij de concurrentiestrijd moet aangaan met de voorlopige nummer één, Gerónimo Rulli.

"Het betekent heel veel voor mij om zo'n reuzenstap te zetten", begint de 21-jarige Duitser met Kosovaarse roots in gesprek met Ajax TV. "Dat geeft aan dat Ajax veel vertrouwen in me heeft. Ik voel me sinds mijn aankomst al op mijn gemak." Ramaj geeft aan dat hij amper kon geloven dat Ajax voor hem op de stoep stond. "Is dit een droom of toch echt?", vertelt hij over het moment dat hij voor het eerst over de Amsterdamse interesse hoorde. "Daarna ging het vrij snel. Ik ben blij dat het gelukt is en dat ik nu hier ben. Groots, het is een hele grote club. Voorheen speelde ik alleen op de Playstation met Ajax. Nu mag ik hier zijn, dat is echt bijzonder."

Ramaj kwam bij Eintracht, waar hij reserve was achter Kevin Trapp, tot twee optredens in de Bundesliga. De goalie is daarom nog niet al te bekend in Nederland. "Ik ben een zeer goede doelman", lacht hij. "Nee, ik ben nog jong. Velen zeggen dat ik veel risico neem, ik noem dat zelfbewustzijn. Ik weet wat ik kan. Dat probeer ik te laten zien en hier ben ik op de juiste plek." Ramaj weet waar zijn kwaliteiten liggen. "Mijn sterke punt is het spel met de bal, het opbouwen. Dat beheers ik goed naast de andere dingen. Mijn rol zal zijn dat ik flink gas zal geven. Ik zal alles geven en dan gaan we zien wat de trainer beslist." Maurice Steijn leek even herenigd te worden met Sparta-doelman Nick Olij, maar uiteindelijk viel de keuze van Ajax op Ramaj.

Sven Mislintat

Ook technisch directeur Sven Mislintat is in zijn nopjes. "Het was echt noodzakelijk om iemand te halen na de hele zware blessure van Remko (Pasveer, red.). Hij is minstens drie, mogelijk vier maanden uit de roulatie. Dan kom je tot december, januari een doelman tekort. En het is ook belangrijk gezien de leeftijd van Remko. Hij is 39 jaar en Rulli is 31. Het is goed om een goede, jongere doelman toe te voegen. En dan zoek je naar keepers die bij de speelstijl van Ajax passen."

Mislintat is bijzonder lovend over Ramaj. "Ik denk dat hij in Duitsland tot de beste twee, drie doelmannen behoort, achter de oudere doelmannen", doelt Mislintat waarschijnlijk op onder meer Manuel Neuer. "Als je iemand kunt halen met zijn potentie, en nogmaals hij is 21... Hij kan groeien in de schaduw van Rulli, maar kan er ook direct staan. Hiermee zijn we erg blij, dit hebben we echt nodig, zeker gezien zijn stijl." Mogelijk maakt Ajax donderdag ook de komst van Carlos Borges nog officieel. De Portugese vleugelaanvaller van Manchester City heeft de medische keuring al doorstaan, maar is nog niet officieel Ajacied.