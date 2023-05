Ajacied onderwerp van felle discussie bij ESPN: ‘Je zegt bijna: werkweigering’

Zondag, 21 mei 2023 om 21:42 • Jonathan van Haaster

Brian Brobbey was zondag van grote waarde voor Ajax door de verlossende 2-1 tegen FC Utrecht te maken. De spits miste echter ook de nodige kansen en met name met het hoofd bleek hij ongelukkig in de afwerking. Presentator Pascal Kamperman en analist Kees Luijckx zijn bij Dit was het Weekend van ESPN uiterst kritisch over de kopkwaliteiten van Brobbey. Kenneth Perez is het in eerste instantie met ze eens, maar verdedigt de aanvaller vervolgens.

Kamperman becommentarieert een kans van Brobbey in de vierde minuut. De aanvaller produceerde een slappe poging in de handen van Utrecht-doelman Vasilis Barkas. "Wat is dit?", vraagt Kamperman zich af. "Dit moment vind ik heel gek", laat Luijckx weten. "Het is echt... Het is het natuurlijk niet, maar je zou bijna zeggen: werkweigering." Perez vult aan: "Hij kan niet koppen!" Dat antwoord is voor Luijckx niet afdoende. "Hij laat hem gewoon op zijn hoofd vallen!"

Brian Brobbey zet PSV onder druk met belangrijke goal voor Ajax! #ajautr pic.twitter.com/unaHFZkB72 — ESPN NL (@ESPNnl) May 21, 2023

Perez: "Pascal, ik kan niet metselen, dus als ik begin met metselen lijkt het ook op werkweigering." Kamperman is vervolgens meedogenloos in zijn antwoord naar Perez. "Als jij een muurtje metselt ziet dat er nog altijd tien keer beter uit dan dit als kopbal." Perez heeft zelf niet veel vertrouwen in zijn metselaarskunsten. "Maar dit is gewoon onkunde, that's it." Kamperman vraagt zich vervolgens af of de zon Brobbey in de weg zou kunnen hebben gestaan. "Hij kan heel goed koppen, alleen de zon zat een beetje in de weg", reageert Perez cynisch.

"Hij kan niet koppen!", gaat de voormalig middenvelder verder. "Hij kan écht niet koppen. Hij heeft er misschien nog niet op getraind." Kamperman: "Maar hij voetbalt toch niet bij de F-pupillen?" Perez neemt het vervolgens op voor de Ajacied: "Maar Pascal, wat zeg je nou? Voetballers kunnen bepaalde dingen en bepaalde dingen niet. Het is toch niet zo dat als jij iets heel goed kan, dat je alles heel goed kan? Dan heb je heel veel beperkingen, die tot uiting komen op het moment dat je het moet doen." Kamperman: "Je speelt in Ajax 1, dan mag je dat basisniveau toch wel hebben? Dit is geen kopbal, dit is gewoon helemaal niks."

Luijckx haakt in: "Brobbey kan niet koppen, dat ben ik met je eens. Maar dit gaat verder dan niet kunnen koppen." Perez blijft Brobbey verdedigen: "Hoe denk je dat Tadic met rechts schiet? Ajax heeft niemand die normaal kan koppen. Ze hebben niemand die normaal een vrije trap kan nemen. Ze missen dingen in een elftal. Het is echt bijzonder, wat ze samengesteld hebben hier." Mede dankzij de treffer van Brobbey won Ajax uiteindelijk met 3-1 van FC Utrecht, waardoor de Amsterdammers nog altijd kans maken op een ticket voor de voorronde van de Champions League.