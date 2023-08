Ajacied neemt geen genoegen met reserverol: ‘Ben hier gekomen om te spelen’

Woensdag, 9 augustus 2023 om 09:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:16

Branco van den Boomen is met revanchegevoelens teruggekeerd in Amsterdam. De middenvelder zag een droomseizoen bij Toulouse beloond worden met een transfer naar Ajax en heeft een prima voorbereiding achter de rug. In gesprek met het Algemeen Dagblad gaat hij onder meer dieper in op de rol die Sven Mislintat speelde bij zijn overgang.

Omdat bij Ajax nog niet bekend was wie de nieuwe trainer zou worden, sprak Van den Boomen alleen met directeur voetbalzaken Sven Mislintat. "Hij wist misschien wel meer over mij te vertellen dan andere clubs met directeur én trainer", aldus de middenvelder. Van den Boomen sprak in totaal met zeven clubs. Uiteindelijk bleven Ajax en Lille OSC over. Bij de Franse kampioen van 2021 lag ook een contract voor hem klaar. "Je wil toch horen wat ze te bieden hebben."

Bij Ajax heeft van den Boomen de mogelijkheid om zichzelf weer op de kaart te zetten in Nederland. "Ik speelde bij Jong Ajax vooral centraal achterin en was gewoon niet goed genoeg. Ik vond het prachtig dat ze me nu terug wilden. Ook vanwege de uitstraling van de club. Ajax is derde geworden, ja, maar Ajax blijft wel de grootste club van Nederland. Dat werkte op mijn eergevoel en triggerde mij extra. Ik dacht: nu ga ik laten zien dat ik wél goed genoeg ben voor Ajax."

Van den Boomen heeft zich de afgelopen jaren naar eigen zeggen ontwikkeld tot een constante speler. "Ik heb in Frankrijk veel aan mijn spel toegevoegd. Ik was in het draaien niet de snelste. Mijn motoriek werd beter, daardoor kon ik steeds makkelijker combineren. Zo ben ik denk ik steeds meer een typische Ajax- speler geworden. En ik wist ook: bij Ajax kom ik nog meer aan de bal dan bij Toulouse."

Zaterdag moet blijken of de geboren Brabander zijn officiële debuut gaat maken in de Johan Cruijff ArenA, als Heracles Almelo op bezoek komt voor de seizoensouverture. "Ik snap dat mensen dachten: hij was transfervrij en daardoor misschien voor de breedte gehaald. Dat gevoel heb ik zelf niet. Ik ben hier echt gekomen om te spelen. Ik hoop wel aan wat goals bij te dragen, maar ik heb aan het eind van het seizoen liever geen assists en de titel, dan tien assists en de tweede plaats."