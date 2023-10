Ajacied Mikautadze is helemaal los: vier (!) treffers voor Georgië

Donderdag, 12 oktober 2023 om 19:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:27

Bij Ajax wil het nog niet helemaal vlotten voor Georges Mikautadze, maar dat is bij de nationale ploeg van Georgië niet het geval. De nummer 10, die in Amsterdam weinig speeltijd krijgt, maakte donderdagavond in ongeveer 17 minuten tijd een hattrick voor zijn land in de vriendschappelijke ontmoeting met Thailand. Tien minuten na rust benutte hij bovendien een strafschop. Vlak na zijn vierde goal werd hij afgelost door Kvicha Kvaratskhelia. De wedstrijd is overigens nog bezig.

Bijzonderheden:

Nadat Zuriko Davitashvili en Luka Lochoshvili al binnen twaalf minuten voor een 2-0 voorsprong hadden gezorgd, was het halverwege de eerste helft tijd voor Mikautadze om zijn eerste binnen te prikken. De Ajacied zag een Thaise verdediger een fataal slechte pass in huis hebben op zijn doelman, waar een Georgiër van leek te kunnen profiteren. De Thaise goalie Kampol Pathomakkakul bracht nog redding, maar Mikautadze schoof de rebound binnen: 3-0.

Bij de 4-0 liet Mikautadze zien over de nodige techniek te beschikken, door een voorzet van Saba Lobjanidze knap in één keer in het het dak van het doel te werken. Nog voor rust voltooide Mikautadze zijn hattrick. Dit keer scoorde hij uit een counteraanval, door de bal met buitenkant rechts én via de binnenkant van de paal binnen te werken: 5-0. Davitashvili zorgde nog voor rust voor de 6-0.

Tien minuten na rust maakte Mikautadze alweer zijn vierde treffer van de avond. De 22-jarige technicus benutte een strafschop. Vlak daarna werd hij vervangen door Kvaratskhelia, die in minuut 66 voor de 8-0 tekende.

GEORGES MIKAUTADZE AT THE DOUBLE WITH A GREAT FINISH!!! THE GEORGIAN KILLER STRIKES TWICE!!! ??? @FootColic pic.twitter.com/bNJpehhGi8 — Football Report (@FootballReprt) October 12, 2023