Ajacied haakt dag voor Europese kraker af: ’Hij zit met zijn knie'

Woensdag, 8 november 2023 om 12:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:16

Branco van den Boomen ontbreekt donderdag in het Europa League-duel tussen Ajax en Brighton & Hove Albion, zo verzekert John van 't Schip op de persconferentie van woensdagmiddag. Een tegenvaller voor de middenvelder, die sinds de komst van de interim-trainer juiste een belangrijke rol vervult binnen de Ajax-selectie.

"Branco van den Boomen is er niet bij, hij zit met zijn knie", verduidelijkt Van 't Schip woensdag op het persmoment in de Johan Cruijff ArenA. De Ajax-trainer krijgt direct de vraag of het een langdurige kwestie is. "Nou ja, hij is er in ieder geval morgen (donderdag, red.) niet bij en hij is twijfelachtig voor zondag." Ajax treedt zondag aan tegen promovendus Almere City FC.

Van den Boomen is het enige nieuwe blessuregeval bij Ajax. De 28-jarige middenvelder was onder Maurice Steijn niet altijd een zekerheidje, maar daar is verandering in gekomen sinds de komst van Van 't Schip. Van den Boomen had een basisplek in de afgelopen thuisduels met FC Volendam (2-0) en sc Heerenveen (4-1).

Van 't Schip wordt tevens gevraagd naar de fitheid van Borna Sosa, Carlos Forbs en Devyne Rensch tegen Brighton. Het drietal had afgelopen zondag geen basisplaats tegen Heerenveen, maar viel wel in. "Die waren er in de vorige wedstrijd al bij en gisteren (dinsdag, red.) op de training is dat goed gegaan. Dus in principe zijn die alle drie beschikbaar."

Ar'Jany Martha is onder Van 't Schip de verrassende nieuwe linksback bij Ajax, al lijkt het een te zware opgave voor de pas twintigjarige speler om drie duels in een week te spelen. "Hij kan zeker beginnen, maar of hij het volhoudt moeten we afwachten. We hebben gezien dat hij twee keer is gestart en er twee keer is uitgegaan."

"Wat ook logisch is", benadrukt Van 't Schip. "Het is een andere intensiteit en er staat een andere spanning op. Dus starten is geen probleem, of hij het volhoudt is een ander verhaal", kan de Ajax-trainer de nog jonge Martha niet beloven dat hij donderdag negentig minuten speelt tegen Brighton.

Ajax staat onderaan in groep B van de Europa League, met slechts twee punten uit de eerste drie groepsduels. Op bezoek bij Brighton werd twee weken geleden met 2-0 verloren. Hedwiges Maduro zat toen op de bank, na het ontslag van Steijn in Amsterdam.