Ajacied faalt volledig bij 1-0 van Almere City: ‘Wat kom je daar dan doen?’

Zondag, 12 november 2023 om 17:51 • Rian Rosendaal

John van 't Schip baalt na het 2-2 gelijkspel van Ajax tegen Almere City FC van zondag vooral van de openingstreffer van de thuisploeg. De promovendus scoorde na een vlotte counter, nadat een aanval van Ajax was afgeslagen en de verdediging van de Amsterdamse club een chaotische indruk maakte.

Verslaggever Leo Oldenburger van ESPN denkt dat Van 't Schip 'helemaal gek' wordt van de goals die Ajax incasseert. "Dat zijn afspraken die weer niet helemaal goed worden nageleefd", doelt de Ajax-coach op de slechte organisatie van zijn ploeg na de afgeslagen hoekschop. "En dan is het ook nog zo dat je moet omschakelen."

"Ze hebben het al een keer gehad in de wedstrijd tegen Feyenoord, kan ik mij herinneren. En nu gebeurt het weer. Dat is iets dat absoluut niet zou mogen gebeuren", legt Van 't Schip de vinger op de zere plek in zijn kwetsbare verdediging. "En het is een goal die je inderdaad te makkelijk weggeeft."

Jochem Ritmeester van de Kamp profiteerde van een totaal gebrek aan organisatie bij de Amsterdammers. Helaas voor de thuisploeg werd de stand amper een minuut later al gelijk getrokken door Chuba Akpom. Ajax kwam later op een 1-2 voorsprong en leek dus te gaan winnen in Almere, totdat Benjamin Tahirovic in blessuretijd een strafshop veroorzaakte en Almere vanaf elf meter alsnog een punt pakte.

Marciano Vink snapt de frustratie bij Van 't Schip over de 1-0 van Almere City heel goed. "Bij zo'n omschakelmoment na een corner staat het gewoon wéér niet goed. En dat zijn van die repeterende dingen, zoals de ruimtes die ze dan weggeven op het middenveld", is de analist niet onder de indruk van het spel van Ajax.

"En het niet goed staan en de restverdediging niet op orde hebben. Dat kan niet", aldus Vink, die vervolgens inzoomt op een specifieke Ajacied. "En dan heb je Gaaei. Met alle respect, maar als je ziet dat Bergwijn die jongen al bijna heeft ingehaald (bij de 1-0 van Almere City, red.), wat kom je daar dan doen?"

"Blijf gewoon in het midden, dan pak je die bal zo op. Of dan kan Almere hem in ieder geval niet zo rondspelen dat die bal bij Ritmeester van de Kamp terechtkomt. Je trekt het dan nog recht, maar dan krijg je weer een vlaag van verstandsverbijstering. Dat je zo'n tackle maakt in de zestien", sluit Vink af met een sneer richting Tahirovic, die een strafschop weggaf waardoor Ajax punten morste in Almere.