Ajacied eerlijk: ‘Hoe het met me gaat? Nu ik bij Jong Oranje ben gaat het goed’

Maandag, 9 oktober 2023 om 20:09 • Noel Korteweg

Devyne Rensch is blij dat hij zich deze week mag melden bij Jong Oranje. De twintigjarige rechtsback van Ajax vertelt dat het goed met hem gaat nu hij zich mag voegen bij de beloften in Zeist. “Het is gewoon een hele lastige kutsituatie bij Ajax”, aldus Rensch.

“Hoe het met me gaat? Nu ik bij Jong Oranje ben goed”, begint Rensch in gesprek met ESPN. “Ik denk dat iedereen wel weet wat de situatie bij Ajax is. Het is gewoon klote. Nu ben ik hier bij Jong Oranje en moet ik me hierop focussen.”

“Ik zit met mijn hoofd wel bij Jong Oranje, maar het is niet dat ik opeens ben vergeten wat er allemaal bij Ajax gebeurt en speelt. Zeker niet. Het leven en voetbal gaan zo snel”, vervolgt de rechtsback. “Je hebt gisteren (zondag, red.) gespeeld en vandaag (maandag, red.) zit je alweer hier bij Jong Oranje.”

De ploeg van Michael Reiziger vervolgt de EK-kwalificatiecyclus aanstaande donderdag met een uitwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Georgië. Volgende week dinsdag is Gibraltar tegenstander. “Binnenkort spelen we twee wedstrijden, dus die knop moet je snel omzetten”, zegt Rensch.

Verslaggever Cristian Willaert geeft aan dat Kenneth Taylor hem vorige week vertelde dat hij na de vorige interlandperiode ‘een boost’ kreeg omdat hij twee goede wedstrijden had gespeeld bij Jong Oranje.

“Als een soort kuuroord. Bestaat dat? Kuuroord-Jong Oranje?”, vraagt Willaert vervolgens aan Rensch. “Ik weet niet wat dat precies betekent, maar ik snap Taylor zeker”, antwoordt de Ajacied.

“Het is gewoon een hele lastige kutsituatie bij Ajax. We weten allemaal wat er aan de hand is en hoe het gaat daar. Het is heel klote en balen. Tijdens de vorige interlandperiode speelden Taylor en die andere jongens heel goed, waaronder ik ook. Dat geeft je wel een boost. Als je dan terugkomt op de club en de dingen gaan weer wat minder... Dat is vervelend om mee te maken.”