'Ajacied dient verzoek in bij John van 't Schip voor andere positie'

Vrijdag, 3 november 2023 om 12:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:52

Gastón Ávila heeft tegenover John van 't Schip zijn voorkeurspositie uitgesproken, zo schrijft De Telegraaf. De verdediger van Ajax werd tegen PSV (5-2) op de linksbackpositie geposteerd, maar had zijn handen vol aan Johan Bakayoko. Als het aan Ávila ligt, wordt hij voortaan enkel in het centrum geposteerd.

Hij was volgens velen een van de zwakste schakels op het veld zondag en leek zichzelf ook niet helemaal prettig te voelen op de linksbackpositie. Van 't Schip koos er daarom voor om Ávila te slachtofferen tegen FC Volendam (2-0) en de voorkeur te geven aan Ar’jany Martha.

"Hij heeft in een persoonlijk gesprek met Van 't Schip aangegeven zichzelf niet als linksback te zien", schrijft De Telegraaf vrijdag. Gezien de opstelling tegen Volendam lijkt de kersverse Ajax-trainer meteen gehoor te hebben gegeven aan die wens.

Kenneth Perez sprak zondag in Dit was het Weekend harde woorden over Ávila. "Ik heb het gevoel bij Ávila dat hij zich te goed en te groot voelt om linksback te spelen. Hij straalt uit van: dit is onder mijn niveau, om linksback te spelen. Ik moet centraal spelen."

Ávila speelde eerder dit seizoen onder Maurice Steijn enkele wedstrijden als centrumverdediger, maar kon ook op die plek niet overtuigen. Het hart van de Amsterdamse defensie wordt doorgaans gevormd door Josip Sutalo en Jorrel Hato.

Dat Van 't Schip voor de jonge Martha koos, kwam voor velen als een verrassing. De pas twintigjarige verdediger speelde nog geen minuut in de hoofdmacht, maar profiteerde van een blessure bij Borna Sosa. Martha werd door ESPN uitgeroepen tot 'KPN Man of the Match'.

"Hij had het goed gedaan in Jong Ajax en we luisteren goed naar Dave Vos (trainer Jong Ajax, red.)", zei Van 't Schip na afloop. "We hebben hem twee trainingen kunnen bekijken en hij deed dat goed. Hij kan ook op rechtsbuiten spelen, altijd lekker. Hij is er nog lang niet, maar het is mooi dat je hem tot zo'n niveau ziet komen."