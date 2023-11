Ajacied Borna Sosa goud waard voor juichend Kroatië; remise bij Wales - Turkije

Dinsdag, 21 november 2023 om 22:39 • Jonathan van Haaster

Kroatië heeft zich dinsdagavond definitief verzekerd van een EK-ticket. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic had een overwinning nodig om niet afhankelijk te zijn van het resultaat bij Wales - Turkije en slaagde in zijn missie: 1-0. Ajacied Borna Sosa was bij de goal van Ante Budimir van grote waarde door met een scherpe voorzet voor de assist te zorgen. Wales moest winnen van Turkije om kans te houden op directe EK-kwalificatie en leek lang op weg naar een 1-0 zege, totdat Yusuf Yazici vanaf de stip voor de einduitslag tekende: 1-1. Kroatië gaat zodoende met Turkije mee naar het EK 2024.

Kroatië - Armenië 1-0

Kroatië had vooraf twee punten meer dan Wales, al hadden de Britten wel het betere onderling resultaat. Kroatië wist dus dat een gelijkspel tegen Armenië onvoldoende zou zijn als Wales tegelijkertijd zou winnen van Turkije. De Kroaten, met Sosa, Josip Sutalo en Luka Ivanusec in de basis, waren in het Maksimir Stadion in Zagreb direct de bovenliggende partij. Veel meer dan hoekschoppen kreeg de thuisploeg echter niet.

De kansjes kwamen langzaam maar zeker toch voor Kroatië, dat via Marcelo Brozovic en Budimir gevaarlijk werd met kopballen. Beide kansen werden onschadelijk gemaakt door goalie Ognjen Cancarevic. Na een half uur werd ook Armenië gevaarlijk via Kamo Hovhannisyan, die lijdzaam toezag hoe Dominik Livakovic uitstekend redding bracht. Vlak voor rust was het alsnog raak voor de nummer drie op het afgelopen WK. Sosa plantte zijn voorzet precies tussen de verdediging en de doelman van de Armenen, en daar maakte Budimir dankbaar gebruik van met zijn hoofd: 1-0.

De spits van Osasuna dacht vlak na rust zijn tweede treffer van de avond te maken. Dit keer ging het feestje niet door, daar hij een overtreding had begaan in de aanloop naar zijn goal. De Kroaten slaagden er niet in om de tweede goal te maken en dus was één tegengoal nog altijd genoeg voor uitschakeling, daar Wales op dat moment met 1-0 leidde tegen Turkije. Die dreiging uitte zich onder meer bij een poging van Styopa Mkrtchyan, die zijn schot nog maar net geblokkeerd zag worden. Aan de andere kant kreeg ook Sutalo een kans. De Ajacied kopte naast. De spanning was er nog wel in de slotfase, maar Kroatië hield stand en plaatst zich zodoende voor het EK.

Wales - Turkije 1-1

Wales wist wat het moest doen om kans te houden op directe EK-kwalificatie: winnen. Bondscoach Robert Page zal dan ook ongetwijfeld tevreden hebben toegekeken toen zijn ploeg al in de zevende minuut op voorsprong kwam. Neco Williams sneed vanaf de linkerkant naar binnen en schoot onberispelijk raak in de verre hoek: 1-0. Wales bleef na de goal de bovenliggende partij en claimde tot driemaal toe een strafschop, zonder het voor Wales gewenste resultaat.

Bondscoach Vincenzo Montella, die zijn ploeg in het weekend nog zag winnen van Duitsland (2-3), was ontevreden en wisselde na een half uur al tweemaal. Turkije kwam in het slot van de eerste helft wat meer aanzetten. Echter schoot Kerem Aktürkoglu naast en werd een poging van Abdülkerim Bardakci ternauwernood geblokt door een verdediger.

Vlak na rust kreeg Wales via Brennan Johnson een grote kans op de 1-1, ware het niet dat Ugurcan Çakir uitstekend redding bracht. Wales, dat in de tweede helft wist dat Kroatië met 1-0 leidde, zag Turkije na rust wat meer aanvallende intenties tonen. Twintig minuten voor tijd wees de scheidsrechter naar de stip na een overtreding in de zestien van Wales. Yusuf Yazici ging achter de bal staan en stuurde doelman Danny Ward de verkeerde hoek in: 1-1. Beide ploegen kregen daarna nog kansen. Zo schoot Yusuf Sari tegen de lat en werd een treffer van Johnson aan de andere kant afgekeurd wegens buitenspel. Gescoord werd er niet meer. Wales maakte via de play-offs nog wel kans om het EK te halen.