Agent De Jong haalt uit: ‘Fake-nieuws! Kom niet aan de reputatie van Frenkie’

Ali Dursun, de zaakwaarnemer van Frenkie de Jong, heeft in gesprek met De Telegraaf hard uitgehaald naar het Spaanse radiostation RAC1. Het medium meldde dat de 26-jarige spelmaker van FC Barcelona zich ‘valselijk’ ziek zou hebben gemeld om niet mee te hoeven reizen naar België voor het Champions League-duel met Royal Antwerp (3-2). “Totaal fake-nieuws!”, aldus Dursun.

De Jong ontbrak woensdagavond in de selectie van Barcelona omdat hij zich volgens RAC1 ziek zou hebben gemeld. Het radiostation meldde dat Deco, de sportief directeur van de Catalanen, zou twijfelen aan de Nederlander en in een telefoongesprek zou hebben gevraagd of hij wel écht ziek is en of de dokter het daar ook mee eens is.

Dursun heeft geen goed woord over voor het Spaanse medium, dat ‘totaal fake-nieuws’ brengt. “Het is de grootste onzin die er rond Frenkie in tijden is uitgebracht. De speler is gewoon ziek. Hij heeft koortsverschijnselen en was niet in staat om te reizen en spelen”, zegt de zaakwaarnemer.

“Deze jongen is een prof in hart en nieren”, gaat Dursun verder. “Een modelprof gewoon. Kom gewoon niet aan de reputatie van Frenkie, want hij levert altijd.”

“Er is niet geschreeuwd door de telefoon, zoals wordt beweerd, en er zijn geen vraagtekens. Er worden nu dingen gecreëerd op een valse manier. De relatie met Deco is gewoon goed en stabiel.”

De Jong maakte eind november zijn rentree bij Barça na ruim twee maanden blessureleed. In de wedstrijden tegen Rayo Vallecano (1-1), Atlético Madrid (1-0 zege) en Girona (2-4 verlies) maakte hij de negentig minuten gewoon vol.

De ploeg van Xavi verloor woensdagavond met 3-2 van het Antwerp van Mark van Bommel, die met zijn ploeg de eerste punten ooit pakte in de Champions League. Vincent Janssen was verantwoordelijk voor een treffer in het Bosuilstadion.

