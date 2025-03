Afzwaaiende Toby Alderweireld (36) heeft laatste duel als profvoetballer mogelijk al gespeeld

Toby Alderweireld heeft zijn laatste wedstrijd als profvoetballer mogelijk al gespeeld. De 36-jarige centrale verdediger van Royal Antwerp FC gaat na dit seizoen met pensioen en heeft nu een dijbeenblessure opgelopen die hem mogelijk tot na de play-offs aan de kant houdt. Alderweireld reageert verdrietig via sociale media.

De Belg kondigde eerder al aan dat hij na dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt. De 127-voudig international wil meer tijd gaan doorbrengen met zijn familie en hoopte zijn loopbaan dit voorjaar tot een mooi einde te kunnen brengen. Mogelijk komt het daar niet meer van.

Antwerp meldt op de officiële website dat Alderweireld een dijbeenblessure heeft opgelopen tijdens de wedstrijd van zondag tegen Standard Luik. “Herstel bij dergelijke blessures neemt vaak een aanzienlijke periode in beslag, waardoor het optreden van Toby in de play-offs helaas onzeker is. Vanaf vandaag staat alles in het teken van zijn revalidatie. Spoedig herstel gewenst, captain!”

De rechtspoot moest zich zondag kort voor tijd laten vervangen. Daags na die wedstrijd reageert hij op zijn blessure. “Dit had ik nooit verwacht... Ik heb er op dit moment geen woorden voor. Wat ik wel weet is dat ik er alles aan ga doen om dat prachtige shirt nog één keer te dragen. Om nog één keer de aanvoerder te zijn van de mooiste club ter wereld.”

“Het zal een pittige race tegen de klok worden en ik weet dat ik niet aan de winnende kant sta. Ik wil iedereen bedanken voor de hartverwarmende berichten. Jullie zijn allemaal fantastisch!”, aldus Alderweireld. De play-offs in België beginnen op 28 maart en eindigen op 25 mei.

Ajax pikte Alderweireld in 2004 op bij Beerschot. In Amsterdam brak hij door als profvoetballer. In totaal speelde Alderweireld liefst 186 officiële wedstrijden namens Ajax. Hij werd vier keer landskampioen van Nederland.

Na zijn tijd bij Ajax speelde Alderweireld voor diverse clubs in het buitenland: Atlético Madrid, Southampton, Tottenham Hotspur en Al-Duhail. In 2023, een jaar na zijn komst, schoot Alderweireld Antwerp naar de eerste landstitel sinds 1957.