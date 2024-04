Aftrap sc Heerenveen - PSV uitgesteld vanwege ‘uitzonderlijke situatie’

De spelers van sc Heerenveen hebben de warming-up voorafgaand aan het Eredivisie-duel met PSV vroegtijdig gestaakt. Er is 'uitzonderlijk veel' drukte op de wegen in de richting van het Abe Lenstra Stadion, waardoor veel supporters niet op tijd aanwezig kunnen zijn. De wedstrijd zal daarom zeker tien minuten later dan gepland beginnen.

De aftrap in het Abe Lenstra Stadion stond oorspronkelijk gepland voor 18.45 uur, maar veel supporters gaan het startsignaal niet halen vanwege de ‘uitzonderlijke drukte op de wegen’.

De spelersbus van PSV kampte ook met problemen om bij het stadion te komen, maar uiteindelijk was de ploeg van trainer Peter Bosz ‘gewoon’ op tijd.

De spelers van Heerenveen besloten na de bekendmaking van het verplaatsen van de aftrap naar binnen te gaan, terwijl de Eindhovenaren de warming-up voortzetten op het veld.

