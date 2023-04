Aftelklok LockBit voor KNVB gestopt: ‘Normaal gesproken betekent dat...’

Donderdag, 20 april 2023 om 07:48 • Tom Rofekamp

De KNVB lijkt zichzelf in ieder geval wat tijd te hebben bezorgd inzake de grote datagijzeling bij de bond. De aftelklok van hackerscollectief LockBit is gestopt, wat normaal gesproken betekent dat er is betaald door het slachtoffer. Het uitlekken van de data op 26 april lijkt zo van de baan. Het is nog niet helder of de KNVB al het geëiste losgeld heeft betaald.

Begin april werd duidelijk dat de bond getroffen was door een cyberinbraak. Hoewel de KNVB de boel aanvankelijk nog probeerde te sussen, kwam deze week de ernst van de situatie aan het licht. Hackerscollectief LockBit, dat banden met Rusland zou hebben, maakte onder meer contracten van spelers en trainers, documenten over lopende tuchtzaken en gedetailleerde informatie over de bedrijfsvoering en commerciële zaken van de bond buit. Ook zouden de criminelen volgens RTL Nieuws kopieën van identiteitsbewijzen van Oranje-internationals en diverse KNVB-prominenten in handen hebben.

Opvallend: de aftelklok van Lockbit voor de KNVB is gestopt. Normaal gesproken betekent dat dat een slachtoffer heeft betaald, of meer tijd heeft gekocht. pic.twitter.com/34DklW41fR — Daniël Verlaan (@danielverlaan) April 19, 2023

Dit alles was mogelijk omdat een medewerker van de KNVB in een phishingmailtje trapte, waarna LockBit toegang kreeg tot de zogeheten G-computerschijf van de bond. De hackers dreigden daarop de data te publiceren en gaven de KNVB tot 26 april om over de brug te komen met één miljoen euro losgeld. De bond heeft nu in ieder geval wat tijd gewonnen, zo vermoedt Daniël Verlaan. De techjournalist van RTL Nieuws deelt woensdagavond dat de aftelklok van LockBit is gestopt, wat 'normaal gesproken betekent dat een slachtoffer heeft betaald, of meer tijd heeft gekocht'.

De KNVB wil in een officiële reactie aan De Telegraaf nog niet bevestigen dat er losgeld is geëist. Noch wil de bond ingaan op het type gegevens dat de criminelen in handen hebben. "Nader onderzoek door de KNVB is momenteel nog volop gaande. Zolang verdere onderzoeksresultaten nog niet voldoende duidelijkheid verschaffen doen wij geen publieke mededelingen over het type gegevens dat is buitgemaakt. Waar dit uit het voorlopige onderzoek duidelijk genoeg is gebleken en waar het personen betreft heeft de KNVB reeds de betrokkenen geïnformeerd", aldus de bond.