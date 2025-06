Afscheidsdoelpunt Di María niet genoeg voor Benfica: Chelsea naar kwartfinale

Chelsea staat in de kwartfinale van het WK voor clubs. De winnaar van de Conference League was na verlenging met 1-4 te sterk voor Benfica, waar Orkun Kokcü een basisplaats had. Chelsea staat in de kwartfinale tegenover Palmeiras.

Marc Cucurella dacht Chelsea na een kwartier op voorsprong te schieten, ware het niet dat een Benfica-verdediger de bal op tijd wegkopte. In de slotfase van de eerste helft hield doelman Anatoliy Trubin de linksback van Chelsea van scoren af.

Kort na het rustsignaal incasseerde Vangelis Pavlidis een domper. De Griekse aanvaller van Benfica kreeg geel voor een tackle en liep daarmee een schorsing op. Ondertussen hielden beide teams elkaar redelijk in evenwicht in het Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina.

Chelsea brak de ban na ruim een uur spelen op Amerikaanse bodem. Het was Reece James die het doelpunt voor the Blues op zijn naam schreef met een gekrulde vrije trap in de linkerbenedenhoek. Trubin was kansloos op de slimme en knappe poging van de Engelsman vanaf de zijkant.

De tijd tikte vervolgens weg in het nadeel van Benfica, waar Kokcü in de slotfase nog geel kreeg. Kort daarvoor werd een goal van Liam Delap (Chelsea) afgekeurd wegens buitenspel.

Vier minuten voor het einde werd de wedstrijd stilgelegd vanwege naderend onweer. Na een zeer lange onderbreking betraden beide teams het veld weer in het natte Charlotte.

Na de onderbreking werd de bal vanuit een hoekschop op de arm van Chelsea-verdediger Malo Gusto gekopt. De arbiter van dienst werd naar het VAR-scherm geroepen en gaf een strafschop aan de Portugezen. Ángel Di María maakte vanaf elf meter de 1-1 in de laatste seconde van het duel. De Argentijn maakt na het WK voor clubs een overstap naar het Argentijnse Rosario Central.

In de verlenging kwam Benfica al snel met tien man te staan (twee keer geel voor Gianluca Prestiani). Met tien tegen elf wist de ploeg uit Londen de klus alsnog te klaren. Christian Nkunku, Pedro Neto en Kiernan Dewsbury-Hall zetten de eindstand op 1-4.