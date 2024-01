Maakt Hakim Ziyech zich met Marokko onsterfelijk op de Afrika Cup?

De Afrika Cup staat weer voor de deur. De grote sterren uit de Europese topcompetities willen niets liever dan hun land naar de eindzege schieten in Ivoorkust, waar het prestigieuze toernooi wordt georganiseerd tussen 13 januari en 11 februari. Schiet Hakim Ziyech Marokko naar de eerste toernooiwinst sinds 1976, of groeit juist de ervaren en geslepen Mohamed Salah uit tot de grote ster? Voetbalzone zet de grootste namen van de Afrika Cup voor je op een rijtje.

Hakim Ziyech (Marokko)

Voor Hakim Ziyech is de Afrika Cup een kans om zichzelf te bewijzen op het hoogste podium. De rol van de dertigjarige aanvallende middenvelder bij Galatasaray lijkt nu al uitgespeeld en de kans op een tweede periode bij Chelsea is niet bijster groot. De Marokkaanse aanhang verwacht daarnaast veel van Ziyech, zeker na de halvefinaleplek op het WK in Qatar. Marokko wacht daarnaast al sinds 1976 op een eindoverwinning op de Afrika Cup.

Ziyech ontbrak twee jaar geleden nog op de Afrika Cup. Hij lag net als Noussair Mazraoui overhoop met toenmalig bondscoach Vahid Halilhodzic en werd daarom niet geselecteerd. "Ik doe mijn werk en probeer zo goed mogelijk te presteren", zei Ziyech, destijds uitkomend voor Chelsea, in gesprek met beIN Sports. "Alles wat daarbuiten gebeurt, vind ik niet zo belangrijk. Op dit moment boeit het me niet zo veel, om eerlijk te zijn."

Schiet Hakim Ziyech Marokko naar de eerste eindzege op de Afrika Cup sinds 1976?

Er is veel te doen rondom Andre Onana in aanloop naar het begin van de Afrika Cup. De doelman van Kameroen speelt normaal gesproken zaterdag nog met Manchester United tegen Tottenham Hotspur. Een dag later wordt Onana in het Stade Charles Konan in Ivoorkust, zo'n 8000 kilometer verderop, verwacht voor de groepswedstrijd tegen Guinee. De voormalig Ajacied stopte in 2022 als Kameroens international wegens een geschil met bondsvoorzitter Samuel Eto'o, maar staat nu gewoon weer onder de lat bij de Ontembare Leeuwen.

André Onana wil het moeizame seizoen bij Manchester United even vergeten op de Afrika Cup.

Mohamed Salah

Er rust ook veel druk op de schouders van de doorgewinterde Mohamed Salah. De sterspeler moet Egypte de eerste trofee sinds 2010 bezorgen. Sindsdien gingen twee finales van de Afrika Cup verloren, tot groot verdriet van Salah en de Egyptische voetbalsupporters. Salah is het hele seizoen al in vorm en doorbrak onlangs de grens van 200 doelpunten in het shirt van Liverpool. De vedette (31) moet voor doelpunten in de duels met Mozambique, Ghana en Kaapverdië in de groepsfase van de Afrika Cup zorgen.

Aan de ambitie van Salah zal het in ieder geval niet liggen. "Ik wil dit toernooi winnen. Daar ga ik echt alles aan doen. In het shirt van Egypte het veld opstappen is nog steeds de allerhoogste eer voor mij, dat zal ik nooit als iets vanzelfsprekends zien. Ik ben blij hier te zijn en kijk reikhalzend uit naar de start van het toernooi", zo klonk het vastberaden in de Egyptische media.

Mohamed Salah heeft de taak om Egypte naar de eerste eindzege sinds 2010 te schieten op de Afrika Cup.<

Mohammed Kudus

De Afrika Cup lijkt een beetje als een hinderlijke onderbreking te komen voor Mohammed Kudus. De van Ajax overgenomen aanvaller verkeert sinds november vorig jaar namelijk in absolute topvorm bij West Ham United. Kudus schitterde wekenlang in de Premier League en Europa League en scoorde onder meer in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Manchester United op fraaie wijze. Voor nu echter telt alleen de Afrika Cup, door Ghana voor het laatst gewonnen in 1982. De 26-voudig international is zonder twijfel een van de spelers die de kar moet trekken bij the Black Stars.

Mohammed Kudus hoopt zijn topvorm bij West Ham United mee te nemen naar de nationale ploeg van Ghana.

Sadio Mané

Er was heuglijk nieuws voor Sadio Mané, een week voor de start van de Afrika Cup. De 31-jarige sterspeler van Senegal stapte namelijk in het huwelijksbootje met met zijn vriendin Aisha Tamba. De vriendin van de Al-Nassr ster is pas 18 jaar oud. Op huwelijksreis gaan zit er voorlopig echter niet in voor Mané, want maandag wordt de Afrika Cup in gang gebracht met de poulewedstrijd tegen Gambia. Senegal gaat vol voor titelprolongatie, na het winnen van de Afrika Cup in 2022.

Sadio Mané wil niets liever dan titelprolongatie met Senegal op deze editie van de Afrika Cup.

Ismael Saibari

De talentvolle Ismael Saibari debuteerde september vorig jaar voor Marokko en mag nog geen halfjaar later mee naar de eindronde van de Afrika Cup 2024. De aanvallend ingestelde middenvelder van PSV (22) maakte in de eerste seizoenshelft veel indruk in de topwedstrijden tegen Feyenoord en Arsenal en Sevilla (Champions League). Saibari werd in zijn vier interlands tot dusver steevast gebruikt als invaller, dus de kans is niet groot dat de talentvolle PSV'er aan de aftrap verschijnt als Marokko op 17 januari aantreedt tegen het nietige Tanzania.

Ismael Saibari hoopt op de Afrika Cup een eerlijke kans te krijgen van bondscoach Walid Regragui.





Ibrahim Sangaré

De vorige editie van de Afrika Cup, begin 2022, verliep naar wens voor Ibrahim Sangaré. De destijds voor PSV uitkomende middenvelder behoorde tot de steunpilaren van Ivoorkust, dat ondanks de hooggespannen verwachtingen al in de achtste finale werd uitgeschakeld. Twee jaar later mikt Sangaré, inmiddels onder contract bij Nottingham Forest, op minstens de kwartfinale. De voormalig PSV'er mag het zaterdag direct laten zien in de openingswedstrijd tegen Guinee-Bissau in het Olympic Stadium of Ebimpé.

Van Ibrahim Sangaré wordt veel verwacht bij Ivoorkust, zeker na zijn uitblinkersrol op de Afrika Cup van 2022.

Sébastien Haller

Zoals het geval is voor meerdere spelers, komt de Afrika Cup als geroepen voor Sébastien Haller. De lange spits is bij Borussia Dortmund niet langer verzekerd van een basisplaats en moet het doen met invalbeurten. Haller kampt daarnaast met blessureproblemen, maar dat is geen probleem voor Jean-Louis Gasset, bondscoach van Ivoorkust. "Ik denk dat Haller dé spits van Ivoorkust is, hij is de leider", klonk het in gesprek met L’Équipe.

Dat Haller door blessureleed misschien helemaal niet in actie kan komen op de Afrika Cup, neemt Gasset voor lief. "Voor een speler als Haller ben ik bereid om zo'n risico te nemen. Ik wil het hele proces met hem doorlopen." Wilfried Zaha, die al zeven keer scoorde voor Galatasaray en normaal een vaste waarde is bij Ivoorkust, werd opvallend genoeg thuisgelaten door Gasset.

Sébastien Haller mist wedstrijdritme en is niet fit, maar werd desondanks opgenomen in de definitieve selectie voor de Afrika Cup.

Riyad Mahrez

De inmiddels 32-jarige Riyad Mahrez speelt sinds vorig jaar in de betrekkelijke luwte van Al-Ahli in Saudi-Arabië. De voormalig sterspeler van Manchester City is desondanks onverminderd ambitieus en wil net als in 2020 de Afrika Cup veroveren met Algerije. "Het land met de beste voorbereiding en het meeste geluk gaat het toernooi winnen", liet Mahrez optekenen voorafgaand aan de start van deze editie van het Afrikaanse landentoernooi. "En ervaring is ook van cruciaal belang. En bij Algerije is die ervaring in ruime mate aanwezig."

Mahrez weet wat het is om de Afrika Cup te winnen. Hij zal vooral de festiviteiten na de met 1-0 gewonnen finale tegen Senegal nooit meer vergeten. "De busparade zou slechts dertig minuten duren, maar dat nam uiteindelijk zeven uur in beslag. De passie van de mensen op straat was echt ongelooflijk. Dat heb ik in geen een ander land ooit zo gezien." Algerije begint maandag 15 januari aan de Afrika Cup, met Angola als eerste opponent in de poulefase.

Riyad Mahrez wil in de herfst van zijn loopbaan nog een keer schitteren met Algerije op de Afrika Cup.

Victor Osimhen

Napoli-ster Victor Osimhen heeft de opdracht om Nigeria de eerste Afrika Cup in tien jaar tijd te bezorgen. De fysiek sterke aanvalsleider van the Super Eagles is er in ieder geval helemaal klaar voor. "We zijn zeker een kanshebber voor de eindzege. Onze selectie zit namelijk vol met spelers die uitblinken bij hun clubs in Europa", zei de ambitieuze Osimhen onlangs in gesprek met het Ghanese medium Modern Ghana.

Osimhen, vorig seizoen de grote ster bij kampioen Napoli, gaf nog een reden waarom de Afrika Cup zo leeft in de selectie van bondscoach José Peseiro. "We hebben iets recht te zetten na het missen van het WK in Qatar in 2022. En alleen het winnen van de Afrika Cup volstaat in dat kader." Drievoudig winnaar Nigeria moet in de poulefase zien af te rekenen met gastland Ivoorkust, Equatoriaal Guinea en Guinee-Bissau.

Victor Osimhen en Nigeria hebben wat recht te zetten na het missen van het WK in Qatar in 2022.

Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat was een van de uitblinkers van Marokko op het WK in Qatar in 2022, dat voor de dappere Leeuwen van de Atlas pas in de halve finale eindigde na een voetbalgevecht tegen Frankrijk. Van de controlerende middenvelder wordt dan ook veel verwacht op de aankomende Afrika Cup. Amrabat heeft bij Manchester United nog geen basisplaats veroverd, al wil manager Erik ten Hag hem wel sowieso tot het einde van het seizoen behouden. Een unieke kans dus voor de zomeraanwinst om zijn visitekaartje af te geven in Ivoorkust.

Sofyan Amrabat was een van de uitblinkers van Marokko op het WK. Lukt hem dat ook tijdens de Afrika Cup?

