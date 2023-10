Afrika Cup: Marokko loot gunstig; topaffiches in Poules A, B én C

Vrijdag, 13 oktober 2023 om 15:46 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:21

Donderdagavond verrichten onder meer Didier Drogba, Achraf Hakimi, Sadio Mané en John Obi Mikel in Abidjan de loting voor de Afrika Cup. Marokko heeft het als één van de titelfavorieten op papier goed getroffen met het ontlopen van een topland. Dat is niet het geval voor bijvoorbeeld gastland Ivoorkust, dat is gekoppeld aan Nigeria. De beste nummers twee plaatsen zich voor de knock-outfase, evenals de vier beste nummers drie. Het toernooi vindt plaats van 13 januari tot 11 februari 2024.

In Groep A moet het Ivoorkust van onder meer Sébastien Haller en Ibrahim Sangaré het naast drievoudig kampioen Nigeria ook opnemen tegen Equatoriaal Guinea en Guinea-Bissau. Ivoorkust en Nigeria lijken op voorhand de favorieten om als eerste nummers twee de groep te ontlopen.

Groep B kent met Egypte en Ghana ook twee absolute toplanden uit het continent. Bij Egypte zullen de schijnwerpers vanzelfsprekend op Liverpool-ster Mohamed Salah gericht zijn, terwijl voormalig Ajacied Mohammed Kudus geldt als één van de blikvangers bij Ghana. De groep wordt gecompleteerd door Kaapverdië en Mozambique.

In Groep C neemt titelhouder Senegal, met onder meer Sadio Mané in de ploeg, het op tegen Kameroen. Bij het laatstgenoemde land zal André Onana weer beschikbaar zijn, nadat hij een tijdje niet oproepbaar was. Gambia en Guinee lijken de underdogs te zijn in de groep, al heeft Guinee een groot wapen in huis met Serhou Guirassy, de huidige topscorer van de Bundesliga.

In Groep D is Algerije de uitgesproken favoriet om als groepswinnaar door te stoten naar de volgende ronde. De winnaar van 2019 heeft met Riyad Mahrez bovendien een topspeler in huis. Burkina Faso, Mauritanië en Angola lijken zich op te moeten maken voor een strijd om de tweede plek.

Groep E is wat lastiger te voorspellen. Tunesië, Mali, Zuid-Afrika en Namibië gaan onderling uitmaken wie er doorstoot.

In Groep F is Marokko de absolute favoriet om bovenaan de poule te eindigen. De Leeuwen van de Atlas nemen het op tegen DR Congo, Zambia en Tanzania. Marokko won de Afrika Cup slechts eenmaal (1976), maar na het recente succes op het WK lijkt de ploeg klaar om zich als titelfavoriet te manifesteren.

Volledige loting Afrika Cup:

Groep A

Ivoorkust

Nigeria

Equatoriaal Guinea

Guinea-Bissau

Groep B

Egypte

Ghana

Kaapverdië

Mozambique

Groep C

Senegal

Kameroen

Guinee

Gambia

Groep D

Algerije

Burkina Faso

Mauritanië

Angola

Groep E

Tunesië

Mali

Zuid-Afrika

Namibië

Groep F

Marokko

DR Congo

Zambia

Tanzania