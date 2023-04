‘Afgeschminkt door Ajax... de pijn zit diep: ‘Zij zijn passant, ik ben Ajacied’’

Maandag, 24 april 2023 om 17:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:56

Thijs Lindeman vindt zijn gedwongen vertrek bij Ajax uiterst pijnlijk. Mike Verweij komt in de podcast Kick-off van De Telegraaf terug op zijn nieuws van afgelopen vrijdag en rectificeert allereerst de leeftijd van de ontslagen Ajax-archivaris. "Ik heb een jaar van hem gepikt en daar was hij ontzettend boos over", zegt Verweij met een kwinkslag. "Thijs Lindeman is geen 84, maar 83."

Ajax hevelt de werkzaamheden van Lindeman over naar de commerciële afdeling, waardoor er na een dienstverband van tientallen jaren geen plek meer is voor de clubman. "Die man heeft ontzettend veel steunbetuigingen gekregen", zegt Verweij. "Iedereen spreekt er schande van, over de manier waarop Ajax hem aan de kant heeft gezet. Er zou een mooi verhaal inzitten, maar daar ziet hij toch nog even vanaf vanwege alle emoties."

Verweij had wel al kort contact met Lindeman. "Hij stuurde een heel mooi appje, moet ik zeggen. Daarin legde hij ook even uit waarom hij nu nog niet wil praten. Ik vond zijn tekst bij een afbeeldinkje van Ajax wel heel erg veelzeggend. 'Ik sta als een tijger bovenop de apenrots. Zij zijn passanten, ik ben Ajacied.' Dus ja, de pijn zit heel erg diep. Totaal afgeschminkt door Ajax..."

Zowel sportief als bestuurlijk zit Ajax in een behoorlijke crisis. "Ik vind het ontslag van de archivaris tekenend voor het Ajax van dit moment", zegt Verweij. "Als je zo omgaat met mensen die al hun hele leven lid zijn van Ajax... Deze man wil gewoon voor elke thuiswedstrijd even een gevulde koek eten met Simon Tahamata en Heini Otto. Het is veelzeggend voor de chaos die er op dit moment is bij Ajax."