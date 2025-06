'Afgeronde' transfer valt toch in het water: NEC loopt 4,5 miljoen euro mis

Kento Shiogai kan zijn overstap van NEC naar Red Bull Salzburg vergeten. De Nijmeegse club laat weten op de eigen kanalen dat in onderling overleg de transfer geannuleerd is nadat de Japanner bij de zeventienvoudig Oostenrijks kampioen niet door de medische keuring is gekomen.

In het statement van de Nijmegenaren is te lezen dat er tijdens de medische keuring een blessure is ontdekt bij de spits. Red Bull Salzburg begint op donderdag 19 juni aan het WK voor clubs en wilde de Japanner dan al bij de selectie voegen, maar door de blessure durft de medische staf van de club geen groen licht te geven.

De twintigjarige Shiogai kwam tijdens de zomer van 2024 transfervrij over van het Japanse Keio University. In 28 wedstrijden maakte hij vijf doelpunten en gaf hij één assist. Transfermarkt schat de spits op een marktwaarde van 850 duizend euro.

NEC gaat volgend seizoen verder met Dick Schreuder als nieuwe trainer. Officieel zijn er nog geen nieuwe spelers bijgekomen, maar naar verwachting zal binnenkort Tjaronn Chery gepresenteerd worden als eerste zomerse aanwinst.

Bij NEC staan ook de nodige spelers te vertrekken. Lasse Schöne stopt op zijn 39ste als profvoetballer. Lefteris Lyratzis en Iván Márquez vertrekken weer richting hun eigen club na een jaar op huurbasis te hebben gespeeld in Nijmegen.

Red Bull Salzburg neemt 19 juni voor het eerst deel aan het WK voor clubs. Dan is het Mexicaanse Pachuca de tegenstander. Vervolgens nemen de Oostenrijkers het nog op tegen Al-Hilal en Real Madrid.

Bij de Oostenrijkers voetballen al drie spelers met een Eredivisie-verleden. Doelman Janis Blaswich was voorheen keeper bij Heracles Almelo, Yorbe Vertessen speelde bij PSV en Jacob Rasmussen heeft een verleden bij zowel Vitesse als Feyenoord.