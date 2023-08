Afellay weet wie Slot moet verwijderen uit basiself: ‘Daar zit geen rek meer in’

Zondag, 20 augustus 2023 om 23:50 • Wessel Antes • Laatste update: 23:51

Ibrahim Afellay ziet geen toekomst meer voor Alireza Jahanbakhsh bij Feyenoord, zo zegt hij zondagavond als analist in Studio Voetbal. De dertigjarige Iraniër werd tijdens de stadsderby tussen Sparta en Feyenoord (2-2) in de rust vervangen door jongeling Leo Sauer, die op Het Kasteel een punt redde voor de regerend landskampioen. Afellay is van mening dat Slot moet doorselecteren, daar het spel van Jahanbakhsh hem niet meer kan bekoren. “Daar zit geen rek meer in”, aldus de 53-voudig international van het Nederlands elftal.

Afellay weet wat er moet gebeuren bij Feyenoord. “Het is duidelijk dat Feyenoord zich nog wil versterken op de buitenkant. Over de buitenspelers is vorig seizoen natuurlijk al veel gezegd. Het schijnt dat ze bezig zijn met Idrissi en ook die Kroatische speler (Ivanusec, red.), waar ze al een hele tijd mee bezig zijn. Tegen Sparta speelde Feyenoord met Jahanbakhsh en Paixão op de flanken. Paixão, is wel een speler met mogelijkheden, maar die had het nu ook niet, met name in de eerste helft”, oordeelt de oud-middenvelder van onder meer PSV en FC Barcelona.

Over Jahanbakhsh trekt Afellay een hardere conclusie. “Daar zit gewoon geen rek meer in, maar ze hebben op dat moment dan ook niet beter.” De analist begrijpt dat Slot ervoor koos om niet Paixão maar Jahanbakhsh te slachtofferen. “Paixão heeft nog wel een goede trap, dat liet hij in de laatste minuut dan ook zien met die vrije trap, die Olij overigens schitterend pakt.” Feyenoord hoopt op korte termijn nieuwe aanvallende impulsen te presenteren, maar wacht nog altijd op Luka Ivanusec en Dinamo Zagreb, dat inmiddels wel is uitgeschakeld in de kwalificatie voor de Champions League. De komst van Oussama Idrissi (Sevilla) op huurbasis lijkt wel al zeker te zijn.

Transferwens Slot

Afellay begrijpt niet dat Slot zondagmiddag tijdens de persconferentie verkondigde dat Feyenoord op zoek gaat naar een vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow, die afgelopen week een polsbreuk opliep. “Het zou toch onbegrijpelijk zijn als ze nu de markt opgaan voor een keeper? Bijlow gaat op een gegeven moment terugkomen en is duidelijk de eerste keeper. Wellenreuther heeft eerder al laten zien dat hij een waardige vervanger is. Dan heb je Lamprou ook nog, die schuift door in de pikorde. Waarom zou je dan een onnodig probleem veroorzaken? Dan zou ik me eerder op het middenveld richten. Feyenoord kan daar wel een loper gebruiken en daarnaast een goede buitenspeler. Dan zou ik geen keeper halen.”