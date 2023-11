Afellay reageert fel: ‘Ik vind het gek, wat heeft die jongen verkeerd gedaan?’

Maandag, 6 november 2023 om 00:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:52

Ibrahim Afellay neemt het op voor Anwar El Ghazi. De oud-middenvelder vindt het onrechtvaardig dat El Ghazi door FSV Mainz 05 is ontslagen naar aanleiding van statements over het conflict tussen Israël en Palestina. "Ik vind het wel gek, ja", zegt Afellay in Studio Voetbal.

El Ghazi werd aanvankelijk op het matje geroepen door Mainz voor een post waarin hij de leus 'From the river to the sea, Palestine will be free' zette. Daarna publiceerde Mainz een statement waarin El Ghazi zijn excuses zou aanbieden, maar de aanvaller kon zich daar niet in vinden en kwam zelf met een nieuw statement op Instagram. Daarin nam hij onder meer afstand van excuses. Mainz besloot vrijdag om El Ghazi te ontslaan.

Afellay begrijpt het niet. "El Ghazi heeft zich allereerst positief uitgesproken over dat wat hem betreft iedereen gelijk is. Hij is tegen antisemitisme, islamofobie en onderdrukking. Daar heeft hij zich over uitgesproken. Hij heeft zich daarover uitgesproken en aangegeven hoe hij die eerdere uitspraak bedoelt. Andere mensen interpreteren dat op een andere manier."

Charlotte Waaijers, correspondent Duitsland van de NOS, legt in een videocall met Studio Voetbal de achtergronden uit. "Dat het in Duitsland gevoeliger ligt dan in Nederland, heeft natuurlijk alles te maken met de Tweede Wereldoorlog."

"Het schuldgevoel en het verantwoordelijkheidsgevoel is er nog altijd. Duitsland voelt zich enorm verantwoordelijk voor de bescherming van joden in Duitsland, maar ook in Israël", aldus Waaijers.

"Alles dat dat in twijfel trekt vinden ze hier onacceptabel", legt de NOS-correspondent uit. Voor FSV Mainz ligt de kwestie extra gevoelig, omdat de club is opgericht door Eugen Salomon, een Joodse man die in de Holocaust werd vermoord. "In Duitsland is er wel veel bijval voor de club. Voor veel mensen is er gewoon weinig speelruimte."

Afellay hoort het verhaal aan, maar snapt het nog steeds niet. "Wat heeft deze jongen nou verkeerd gezegd? Hij heeft toch ook uitgelegd hoe hij de leus 'From the river to the sea, Palestine will be free' geïnterpreteerd heeft. Als je ziet hoe dat bij Noussair Mazraoui is opgelost bij Bayern München... hij heeft zich ook daarover uitgesproken. Dat hij tegen alle vormen van haat is."

