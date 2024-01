Afellay pareert kritiek Van Hooijdonk op Ajax: ‘Wat verwacht je dan, Pierre?!’

De heren aan tafel bij Studio Voetbal verwachten dat PSV volgende week winnend uit de bus komt als de ploeg van Peter Bosz het opneemt tegen Ajax. De 'zwakke' laatste linie van Ajax zal de doorslag geven, vermoeden zij.

“Het verschil is natuurlijk gigantisch”, antwoordt vaste tafelgast Ibrahim Afellay op de vraag welke van de twee ploegen de beste kaarten heeft voor de topper van volgende week.

“PSV zit gewoon in de luxepositie dat ze die wedstrijd gewoon mogen verliezen bij Ajax en dan is er nog niks aan de hand", begint Afellay aan zijn argumentatie.

“Ze hebben zoveel individuele kwaliteit. Ze kunnen ten allen tijden en uit het niets een goal maken. En de zwakte van Ajax ligt juist in die laatste linie", legt de voormalig PSV'er de kwetsbaarheid van de Amsterdammers bloot.

De dreigende voorhoede van PSV en het defensief kwetsbare Ajax zal PSV uiteindelijk naar de overwinning leiden, zo is de voorspelling. "Met spelers als Johan Bakayoko, Hirving Lozano, Luuk de Jong, Malik Tillman...", somt Afellay op.

Vervolgens begeleidt de oud-international enkele beelden van de wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo (2-4 winst). Afellay ziet zich genoodzaakt om een harde conclusie te trekken. "Verdedigend is het gewoon nog steeds gatenkaas bij Ajax."

"Aanvallend zit er wel echt een stijgende lijn in en daar zie je ook patronen, maar..." Pierre van Hooijdonk onderbreekt zijn tafelgenoot abrupt. "Die verdediging is gewoon Jong Ajax", spreekt hij vol verbazing uit.

"Ja, de gemiddelde leeftijd is negentien jaar Pierre, wat verwacht je dan?", springt Afellay snel in de bres voor de jeugdige Ajax-verdedigers. "Die rechtsback (Tristan Gooijer, red.) is net pas ingepast, Ar'Jany Martha is eigenlijk buitenspeler en wordt linksback neergezet."

"Hato is zeventien jaar en maakt nog zijn foutjes", concludeert Afellay zijn opsomming. "En terecht, dat mag ook. Maar van hem wordt dan verwacht dat hij leiding geeft."

"Als Ajax deze vier (achterin, red.) opstelt, is het kat in het bakkie voor PSV", stelt Van Hooijdonk vervolgens. Tafelgenoot Michiel Kramer sluit zich daarbij aan. "Die voorste vier bij Ajax zijn wel echt goed, maar die jongens erachter zijn gewoon zoekende."

"Ze zijn natuurlijk heel jong, dus je kan niet verwachten dat ze meteen het hele elftal leiding gaan geven, maar normaal gesproken is PSV wel de bovenliggende partij. Als ze de ruimtes net zo groot laten als de afgelopen weken, verwacht ik wel dat PSV iets verder is", besluit de spits van RKC.

