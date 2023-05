Afellay oordeelt hard over Ajax: ‘Het is gewoon wanbeleid, een stuurloos schip!’

Maandag, 29 mei 2023 om 06:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:02

Ibrahim Afellay is niet te spreken over het feit dat de clubleiding van Ajax John Heitinga nog geen duidelijkheid heeft gegeven over zijn sportieve toekomst. De 39-jarige Amsterdammer maakte na het ontslag van Alfred Schreuder het seizoen als hoofdtrainer af, maar krijgt pas deze week te horen of hij kan rekenen op een vaste aanstelling. Volgens Afellay had Ajax Heitinga in februari aan moeten kondigen als ‘puinruimer’.

“Het is de zoveelste fout die de Ajax-leiding heeft gemaakt. Ze hadden die jongen nooit in die situatie moeten brengen", zegt Afellay in het programma Studio Voetbal. “Dit was gedoemd om te mislukken. Ze hadden gelijk aan de voorkant moeten zeggen: ‘Wat hij gaat doen, is puinruimen, voor zover dat nog kon, en vervolgens gaat hij terug naar Jong Ajax of wordt hij assistent van een ervaren trainer’. Zo dek je Heitinga ook in. Ze hebben hem laten zwemmen en laten hem nog steeds bungelen. Het is gewoon wanbeleid wat daar gebeurt, een stuurloos schip!”

Pierre van Hooijdonk heeft Ajax de afgelopen maanden ook met de nodige interesse gevolgd, maar moet concluderen dat de Amsterdammers er met Heitinga als hoofdtrainer niet op vooruit zijn gegaan. “Ik heb niet gezien dat het beter is gegaan met Ajax. Tegelijkertijd vind ik het een beetje sneu voor hem. Je krijgt de kans om het over te nemen en dan denk je waarschijnlijk: ben ik er wel klaar voor? De kans komt ook niet zo vaak voor, dus steek je toch je nek uit voor je club.”

Arno Vermeulen leeft met Heitinga mee en beoordeelt hem enkel op zijn prestaties op het veld. “Hij krijgt een kans, verliest vijf cruciale wedstrijden na de winterstop en hij speelt er twee gelijk, dus heeft hij het niet goed gedaan.” Trainer John Heitinga liet zondag na afloop van het verloren Eredivisie-duel met FC Twente (3-1) tegenover ESPN weten in de komende week duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst bij Ajax. al wilde hij, uit angst voor een ‘media-explosie’, niet zeggen welke dag hij met de directie van Ajax om de tafel gaat zitten.