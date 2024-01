Afellay lyrisch: ‘Hij verdient een basisplaats bij Oranje, zonder twijfel'

Ibrahim Afellay is lovend over Brian Brobbey. De spits van Ajax was zaterdagavond twee keer trefzeker in het gewonnen competitieduel met Heracles Almelo (2-4) en bracht zijn seizoenstotaal daarmee op zeventien doelpunten in alle competities.

“Hij verkeert in bloedvorm, eigenlijk heel het seizoen”, begint Afellay in Studio Voetbal over Brobbey. “Hij heeft vaak kritiek gekregen, omdat hij een periode even geen doelpunten maakte, maar hij is zo sterk als een paard, echt waar... Zijn interviews zijn ook iedere keer genieten.”

Michiel Kramer, eveneens aanwezig in het praatprogramma, heeft ook lovende woorden over voor Brobbey. “Ik heb in het verleden al meerdere malen aangegeven dat ik hem een hele goede speler vind. Hij heeft zo enorm veel power, dus je kunt als verdediger ook weinig doen.”

“Op de momenten dat de spelers van Ajax de ruimte hebben, dan spelen ze hem altijd in. Brobbey houdt vervolgens alle ballen bij zich. Hij zit gewoon hartstikke goed in zijn vel, dat zie je aan alles. In zijn manier van afmaken en bewegen zie je zoveel vertrouwen. Hij is bij heel veel momenten betrokken.”

"Brobbey heeft ook nu heel veel variatie in zijn spel”, haakt Afellay in. “Hij gaat nu ook vaak diep en is gewoon heel moeilijk te bespelen.” De analist krijgt vervolgens van presentator Sjoerd van Ramshorst de vraag of Brobbey momenteel de eerste spits van het Nederlands elftal moet zijn. “Jazeker, zonder twijfel!”, antwoordt Afellay.

Hans Kraay tempert verwachtingen

Hans Kraay junior vindt het positivisme rondom Brobbey juist een tikkeltje overdreven. De verslaggever annex analist van ESPN concludeerde zondag bij Goedemorgen Eredivisie dat Ajax over een goede spits beschikt, maar benadrukte tevens dat Brobbey (nog) niet tot de wereldtop behoort.

"Zullen we het een beetje in het midden houden met z'n allen?", temperde Kraay de euforie rondom Brobbey. "Hij heeft in het begin van het seizoen heel veel kritiek gehad in verschillende programma's. Dat hij er bijna niks van kon. En dan zeggen mensen dat hij de beste van Europa wordt."

"Ik denk dat het allebei niet klopt. Hij wordt niet de beste van Europa. Het zit er allemaal een beetje tussenin", weigerde Kraay de spits van Ajax op een voetstuk te plaatsen. "Hij is gewoon een hele goede spits, daar hoeven we toch geen etiket op te plakken?"

