Afellay kijkt op van Ajax: ‘Schrijnend, kinderlijk: hij mist basisvaardigheden’

Zondag, 3 september 2023 om 23:57 • Mart van Mourik

Ibrahim Afellay is niet te spreken over het optreden van Gastón Ávila. De van Royal Antwerp overgekomen linksback maakte een ongelukkig debuut in het duel tussen Ajax en Fortuna Sittard, ziet de analyticus. Afellay concludeert in het programma Studio Voetbal van de NOS dat Ávila niet zomaar een slechte dag had, want hij zou zelfs ‘basisvaardigheden’ missen.

“Ávila... Ook weer een investering die Ajax heeft gedaan...”, begint Afellay. “Ik las dat Mislintat heeft gezegd dat Ajax nu een uitgebalanceerd team heeft. Maar hij heeft nu vijf spelers die op de linksbackpositie kunnen spelen, terwijl hij geen enkele rechtsbuiten heeft gehaald. Salah-Eddine kan er spelen, Wijndal, Hato, Sosa en deze jongen”, somt de analist op op, terwijl hij naar beelden van Ávila in duel met Fortuna Sittard (0-0) kijkt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hij laat zich kinderlijk eenvoudig uitspelen. Kinderlijk eenvoudig! Het is veel te makkelijk.” In de zestigste speelminuut werd Ávila aan de linkerzijlijn aangespeeld, maar hij kreeg de bal niet onder controle en gaf een ingooi weg. “Schrijnend”, concludeert Afellay. “Hij werkte ook een keer de bal niet goed weg, waardoor Noslin een goede kans kreeg.”

“Het is natuurlijk een eerste wedstrijd en we spelen allemaal weleens een mindere wedstrijd. Maar bepaalde basisvaardigheden... een aanname en een bal op het juiste been aanspelen zie je gewoon niet bij hem”, besluit de oud-middenvelder van onder meer PSV en Barcelona.