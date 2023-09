Afellay: ‘Hij brengt wat PSV nu mist: super veel snelheid en diepgang’

Zondag, 3 september 2023 om 22:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:03

Bij Studio Voetbal klinkt veel lof voor de aankopen bij PSV. Ibrahim Afellay vindt met name het aantrekken van Hirving Lozano een goede zet van technisch directeur Earnest Stewart. Daarmee hebben de Eindhovenaren specifieke kwaliteiten toegevoegd die nog niet in de selectie zaten, vindt Afellay. "Hij brengt juist wat PSV nu mist", aldus de oud-middenvelder van de club.

"Hij heeft super veel snelheid en diepgang, dat is nou juist wat PSV niet heeft" vindt Afellay. "Noa Lang en Johan Bakayoko zijn spelers die veel 'in de bal' spelen. Lozano brengt juist dingen die PSV niet heeft. Daarin worden ze alleen maar sterker. Als je zo'n speler kan halen, die toch zijn sporen al verdiend heeft, dan doe je gewoon hartstikke goede zaken."

Ook Pierre van Hooijdonk is enthousiast over de terugkeer van de 28-jarige Lozano. "Die zat vorig jaar bij het Napoli dat iedereen aan gort speelde in de Serie A. Hij heeft best nog veel gespeeld." De Mexicaan kwam tot 20 basisoptredens en 12 invalbeurten in de competitie, waarin hij goed was voor 3 goals en 3 assists. "Ik zit wel te denken: waar ga je hem wegzetten?"

Waar Ajax door een moeilijke tijd gaat, valt de puzzel in Eindhoven ogenschijnlijk direct in elkaar. "PSV is de grote winnaar van de transferzomer, dat vind ik wel", zegt Van Hooijdonk. "Het gros van de spelers die PSV heeft gehaald heeft zijn sporen al verdiend. Daarvan weten we al wat ze kunnen. Noa Lang, Jerdy Schouten, Lozano, Ricardo Pepi hebben we bij FC Groningen gezien, Sergiño Dest... Dat zijn voor ons bekende namen, van wie we weten dat ze dit niveau makkelijk aankunnen. Dat zijn directe versterkingen waar je niet tot november op hoeft te wachten."