Afellay begint trainerscarrière als assistent van voormalig Oranje-collega

Woensdag, 30 augustus 2023 om 16:37 • Jonathan van Haaster

Ibrahim Afellay begint zijn trainerscarrière bij Feyenoord, zo maakt de club bekend via zijn website. De voormalig Oranje-international wordt bij de Rotterdammers een van de assistent-trainers bij de Onder 18. Robin van Persie en Brian Pinas zijn de hoofdtrainers van het team dat vorig seizoen de landstitel greep.

Dat Afellay aan de slag gaat bij Feyenoord, komt niet uit de lucht vallen. De oud-middenvelder liep vorig jaar al stage bij de club en dat is door beide partijen als positief ervaren. Aan de zijde van Pinas en Van Persie gaat Afellay dit seizoen de UEFA Youth League in, dat vorig seizoen nog door AZ werd gewonnen. Welke clubs Feyenoord daarin treft, wordt donderdag bekend.

Afellay is bepaald geen onbekende van Van Persie. De twee kwamen elkaar bij het Nederlands elftal regelmatig tegen en konden het toen ook goed met elkaar vinden. In zijn spelerscarrière maakte Afellay als jonkie furore bij PSV, waarmee hij onder meer tot de halve finales van de Champions League reikte in het seizoen 2004/05. Hij ontwikkelde zich tot sterspeler van de Eindhovenaren en verdiende in 2011 een transfer naar Barcelona.

Wegens het gebrek aan speeltijd verhuurde Barcelona hem aan zowel Schalke 04 als Olympiacos Piraeus. In 2015 maakte hij de definitieve overstap naar Stoke City. Na vier jaar in Engeland keerde hij terug bij PSV, maar dat bleek geen gelukkige periode. In 2020 zette hij een punt achter zijn carrière. Sindsdien is de geboren Utrechter regelmatig als analist te zien bij Studio Voetbal. De 37-jarige Afellay begint nu dus ook aan zijn trainerscarrière.