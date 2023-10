AEK Athene krijgt forse straf opgelegd door laserpennen tijdens duel met Ajax

Vrijdag, 20 oktober 2023 om 18:14 • Jonathan van Haaster

AEK Athene heeft een geldboete van 81.625 euro opgelegd gekregen naar aanleiding van meerdere wanordelijkheden die plaatsvonden tijdens het duel met Ajax. De Amsterdammers, die twee weken geleden naar Griekenland afreisden voor het Europa League-affiche met AEK, kregen met grote regelmaat laserpennen op zich gericht. Dat vergrijp kost de Griekse topclub 25.000 euro.

De Amsterdammers kregen voor rust een strafschop. Rondom dat moment was goed te zien dat strafschopnemer Steven Bergwijn haast groen werd door alle laserpennen die op hem gericht werden. Het had voor de Griekse supporters echter niet het gewenste effect: Bergwijn schoot het buitenkansje binnen.

Na afloop gaf Bergwijn bij ESPN aan dat hij 'eigenlijk niets zag'. "Het was lastig. De scheidsrechter vroeg of ik 'm wilde nemen. Dat wilde ik, omdat ze er toch niet mee stoppen. Ik weet waar het doel staat, dus ja", lachte Bergwijn. "Het is wat het is. Je doet er niks aan, dus je moet er gewoon mee dealen. Gelukkig ging 'ie er goed in."

Gevraagd of de scheidsrechter eigenlijk moet zeggen dat de ploegen naar binnen moeten gaan, erkende Bergwijn dat dat een optie zou kunnen zijn. "Het zou kunnen. Dat is niet aan mij. Zoals het er nu voorstaat moet ik er gewoon mee dealen. Het hoort zeker niet in het voetbal. Misschien is het iets voor de FIFA of weet ik veel wie om daarover te gaan."

De laserpennen waren het grootste onderwerp van gesprek na afloop van het Europa League-duel, al misdroegen de Griekse fans zich ook door vuurwerk af te steken, voorwerpen op het veld te gooien en de trappen te blokkeren. Die strafbare feiten zijn ook beboet en komen bovenop de straf voor het gebruik van laserpennen. Het totaalbedrag komt daarmee uit op 81.625 euro.

Ajax-trainer Maurice Steijn liet zich na afloop ook uit over de laserpennen. "Ik hoop echt dat dit wordt aangepakt", vertelde de oefenmeester. "Ik heb ze op mij, op mijn keeper, op mijn penaltynemer en zelfs op ons publiek zien schijnen. Ik vind dat dit niet kan en dat vanuit die club of de UEFA ingegrepen moet worden.”

In hetzelfde stadion, de OPAP Arena, speelde het Nederlands elftal maandag nog het cruciale EK-kwalificatieduel met Griekenland. Ook in interlandverband werden de laserpennen gretig tevoorschijn gehaald op de tribunes. Dat was onder meer goed te zien toen Virgil van Dijk vlak voor tijd aanlegde voor een strafschop. De aanvoerder van Oranje werd bestookt door de laserpennen, maar schoot net als Bergwijn eerder deze maand de strafschop binnen. Oranje won met 0-1, terwijl Ajax door een vrij late tegentreffer van AEK genoegen moest nemen met een punt.