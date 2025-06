Advocaten Memphis Depay stuurden dreigende mails naar Corinthians

Memphis Depay is in een financieel geschil verzeild met Corinthians. De Braziliaanse club heeft een achterstallige betaling van 215.000 euro reeds overgemaakt. Memphis wacht echter nog op een bedrag van in totaal 730.00 euro.

De hele gang van zaken zorgde voor ergernis bij de Oranje-international. De aanvaller stelde via zijn advocaten zelfs een ultimatum: Corinthians moest vóór 25 juni aan zijn betalingsverplichtingen doen, anders zou hij in staking gaan.

De wet in Brazilië schrijft voor dat Memphis zijn tot 31 december 2026 lopende contract eenzijdig kan opleggen, mocht Corinthians niet aan de betalingsverplichtingen willen voldoen. Een eerste stap in de goede richting werd zaterdag dus gezet met het betalen van de 215.000 euro.

Lilly Nascimento, verslaggever van de Braziliaanse tak van ESPN en tevens clubwatcher van Corinthians, schept zaterdag via een video-verbinding duidelijkheid over de rel rond Memphis. ''Voor Corinthians is het geen optie om Memphis te laten gaan of te verkopen. Ze hebben hem nodig.''

Corinthians heeft een schuldenlast van in totaal 400 miljoen euro. Memphis is niet de enige speler in de A-selectie die nog op geld wacht. Desondanks gaat alle aandacht uit naar de aanvaller, vooral door de dreigende mails die zijn advocaten naar de clubleiding stuurden.

''Zijn advocaten hebben twee mails gestuurd over de achterstallige betalingen, maar de president van Corinthians heeft laten weten dat de club de eerste mail nooit heeft ontvangen. Hij zou pas afgelopen dinsdag van de tweede mail hebben gehoord. Het is een ingewikkelde situatie'', verduidelijkt Nascimento.

De clubwatcher benadrukt dat het verschuldigde bedrag bestaat uit twee delen. ''Het gaat om de premie voor de winst van het staatskampioenschap van São Paulo eerder dit jaar en andere zaken zoals zijn portretrecht.''

Corinthians heeft dus problemen op financieel gebied, maar vertrouwt op een snelle oplossing. ''Corinthians is dicht bij een nieuw contract met Nike. Als dat lukt, ontvangt het vijftien miljoen euro. Dat geld moeten ze gebruiken om de spelers te betalen.''

Voor de lange termijn voorziet Nascimento echter de nodige problemen. ''Vandaag is het Memphis, morgen Yuri Alberto. De financiële situatie van de club is verschrikkelijk. Corinthians heeft een schuld van 400 miljoen euro, maar er is geen plan om het op te lossen. De afgelopen jaren zijn er elke maand wel problemen bij Corinthians.''

Memphis meldde zich zaterdag weer op de training van Corinthians, dat in voorbereiding is op het restant van het seizoen. De Braziliaanse competitie ligt vanwege het WK voor clubs tijdelijk stil.