Advocaat ziet 'geweldige' PSV'er: 'Zou hij bij Juventus niet mee kunnen?'

Maandag, 6 november 2023 om 21:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:32

Dick Advocaat vindt Joey Veerman een van de sterspelers van PSV en denkt zelfs dat de middenvelder goed genoeg is voor een topcompetitie als de Serie A of Premier League. Wim Kieft geniet dit seizoen ook van de PSV'er, maar twijfelt eraan of Veerman het in zich heeft om de stap naar de absolute top van Europa te maken.

"Ik heb vanaf het begin gezegd dat Veerman een geweldige speler is", is Advocaat maandag in Veronica Offside lovend over de PSV-middenvelder. "Iedere bal die hij heeft, daar gebeurt iets mee. Ik vind het een geweldige speler, ik snap niet dat ze daar moeilijkheden mee hebben", verwijst de voormalig PSV-coach naar het soms grillige karakter van Veerman.

"Van de tien ballen speelt hij er acht vooruit, dat vind ik wel lekker", is ook tafelgenoot Jan Boskamp positief over het spel van Veerman bij PSV. Presentator Wilfred Genee werpt op dat Pierre van Hooijdonk denkt dat Veerman goed genoeg is voor de Serie A. "Dat kan hij ook, dat denk ik zeker", is Advocaat het roerend eens met de oud-aanvaller.

Wim Kieft mengt zich dan in de discussie over Veerman. "Het ligt eraan wat voor rol je dan hebt", aldus de voormalig spits, die in de Serie A uitkwam voor Pisa en Torino. "Dan moet je hem een beetje vrijmaken, natuurlijk. Maar hij is toch niet veel anders dan die Koopmeiners (van Atalanta, red.)? Die is toch ook niet zo sterk in de duels? Ja, die heeft iets meer fysiek."

"Ik vind Veerman qua passes en het sneller zien beter dan Koopmeiners", bentwoordt Advocaat de vraag van Kieft. "Die kan ook goed voetballen, maar ik vind Veerman beter." Kieft vraagt zich af of de PSV-speler goed genoeg is voor de absolute top in Italië. "Zou hij bij Juventus niet mee kunnen spelen?", blijft Advocaat geloven in een stap hogerop van Veerman.

"Ik heb het dan meer over de Engelse top, daar wordt een heel ander soort voetbal gespeeld. Daar zou hij in meekunnen", ziet Kieft Veerman eerder in Engeland tot zijn recht komen. "Ik denk dat als je het spel zo snel ziet zoals hij, dan kun je overal spelen", voegt Advocaat daaraan toe.

Van Hooijdonk

Van Hooijdonk was zondag in Studio Voetbal lovend over Veerman. De analist vond dat Veerman na de rode kaart voor Hoogma tijdens de 0-6 overwinning van PSV op Heracles Almelo een masterclass ‘vrije man zoeken’ gaf. “Het was echt een genot om naar te kijken. Hij verdeelde elke keer het spel met zoveel gevoel. Elk balcontact was gewoon raak, met name op de juiste snelheid.”

Van Hooijdonk is dan ook van mening dat de kwaliteiten van de 24-jarige middenvelder vaak worden onderschat. "Bij Champions League-wedstrijden hoor je: ‘Hij moet het nu laten zien.’ Dat vind ik onzin. Als je Veerman in Italië neerzet bij een ploeg in de top acht, draait hij daar met twee vingers in de neus moeiteloos mee. Ik heb geen enkele twijfels over het wel of niet slagen van Joey Veerman in een grotere competitie. Dan laat ik Engeland even links liggen en heb ik het met name over Italië.”