Advocaat slaat nieuwe trainersklus af en trekt stekker uit onderhandelingen

Donderdag, 28 september 2023 om 07:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:30

Dick Advocaat gaat niet aan de slag als bondscoach van Curaçao, zo meldt Voetbal International. De 76-jarige Hagenaar was een van de belangrijkste kandidaten en voerde positieve gesprekken met de Antilliaanse bond, maar is het niet eens kunnen worden. Advocaat heeft zelf de stekker uit de onderhandelingen getrokken.

"Er zijn nog te veel open eindjes om op dit moment het avontuur aan te gaan", aldus Advocaat. "Dan heb je het over zaken in de organisatie, die eerst goed moeten worden geregeld. Wel heb ik een aantal fijne gesprekken gevoerd en ben ik over het sportieve project positief. Mogelijk dat het in de nabije toekomst alsnog concreet kan worden, maar voorlopig is het niet langer meer een optie."

Advocaat vertrok in juni als trainer van ADO Den Haag, maar liet de deur op een kier staan wat betreft een klus elders. Voor de ervaren oefenmeester had het zijn achtste klus als bondscoach kunnen worden. Eerder had Advocaat de leiding over Oranje en de nationale elftallen van de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, Rusland, Servië, België en Irak.

Advocaat had als opvolger moeten dienen van de deze zomer ontslagen Remko Bicentini. De Nederlands-Curaçaose ex-voetballer stond sinds september vorig jaar aan het roer, maar moest het veld ruimen vanwege aanhoudende tegenvallende resultaten. De nieuwe bondscoach van Curaçao krijgt als doel mee om zich te plaatsen voor het WK van 2026.