Advocaat Plasman: ‘Ik verwacht dat Van Hooijdonk een groot probleem heeft’

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 12:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:07

Peter Plasman adviseert Pierre van Hooijdonk om zijn beschuldigingen aan het adres van Ajax-trainer Maurice Steijn in te trekken. Plasman, die gespecialiseerd is in smaad- en lasterzaken, stelt dat de analist van Studio Voetbal ‘een groot probleem’ heeft. Van Hooijdonk beschuldigde Steijn zondagavond in het praatprogramma van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes met bevriende makelaars' in zijn tijd als hoofdtrainer van NAC Breda, zonder met bewijs te komen.

De beschuldigingen bewogen Steijn ertoe om Van Hooijdonk middels een brief van zijn advocaat Jan Kabalt om rectificatie te sommeren. Indien Van Hooijdonk daar niet aan voldoet, spant Steijn een kortgeding aan. De coach van Ajax overweegt ook aangifte te doen van smaad en laster. Van Hooijdonk heeft kennisgenomen van de brief en beraadt zich nog op een reactie.

"Mijn inschatting is dat meneer Van Hooijdonk een groot probleem heeft”, zegt Plasman tegenover het Algemeen Dagblad. “Ik denk dat hij strafrechtelijk fout zit. Hier kan sprake zijn van beide: laster is iets beweren wat ernstig is terwijl je weet dat het niet waar is wat je zegt. Bij smaad wordt de goede eer en naam van iemand ernstig aangetast zonder enige noodzaak. Hij zei in de uitzending ook al dat hij zich op glad ijs begaf, dus hij kan ook niet meer zeggen: ik was me er niet van bewust dat ik fout kon zitten.”

Plasman vindt het niet alleen logisch, maar ook netjes dat Steijn eerst om rectificatie eist. “Hij had ook meteen aangifte kunnen doen. Nu krijgt Van Hooijdonk nog een kans om zijn uitspraken terug te trekken en zijn excuses aan te bieden. Dan lijkt het probleem opgelost.’’ Mocht Van Hooijdonk wel gelijk hebben en bij zijn standpunt blijven, dan kan er mogelijk een strafzaak volgen. “Maar zelfs als Van Hooijdonk feiten heeft, kan er alsnog sprake zijn van smaad”, aldus Plasman. “De uitspraken lijken namelijk onnodig. Welk doel dien je hiermee, drie jaar na dato?"

Plasman noemt de beschuldigen van Van Hooijdonk aan het adres van Steijn ‘een uitermate domme actie’. "Zelfs als Van Hooijdonk iets zou hebben. Dit kan zeer schadelijk zijn voor zijn imago. Wat er met hem kan gebeuren? De NOS kan gaan twijfelen of ze wel met hem doorgaan, zijn functie bij NAC kan op de tocht komen te staan. Het is niet niks om de trainer van Ajax zo in de kou te zetten. Als het uiteindelijk tot een strafzaak en veroordeling leidt, heeft Van Hooijdonk een strafblad. Dat lijkt me voor hem niet wenselijk.’’