Advocaat loopt zesvoudig Oranje-international mis: ‘Hij reageert niet op me’

Dick Advocaat heeft moeite om spelers met een dubbel paspoort te overtuigen om voor de nationale ploeg van Curaçao uit te komen. Dat laat de bondscoach van het eiland weten aan tafel bij Veronica Offside. Advocaat heeft inmiddels al meerdere afwijzingen gekregen.

Advocaat benaderde de afgelopen periode onder meer Riechedly Bazoer (AZ), Joshua Brenet (FC Twente), Tahith Chong (Luton Town), Sontje Hansen (NEC), Justin Kluivert (AFC Bournemouth), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (PSV) en Tommy St. Jago (Willem II).

De bondscoach van Curaçao kreeg echter veelvuldig nul op het rekest. “Het is echt moeilijk om ze te overtuigen voor Curaçao te kiezen", geeft Advocaat aan bij Veronica Offside.

"Ik denk zelf niet dat je nog in het Nederlands elftal kan komen als je 24 of 25 bent. Maar dat ga ik ze niet zeggen", aldus Advocaat, die er vervolgens door Wilfred Genee op wordt gewezen dat hij dat nu indirect toch doet.

Curaçao belegt op korte termijn voor het eerst een trainingskamp onder Advocaat. "Dat trainingskamp betekent niet dat je niet meer mag spelen voor het Nederlands elftal”, legt de ervaren oefenmeester uit.

Toch hebben er volgens Advocaat al ‘twee of drie namen’ nee gezegd. “Namen van spelers ga ik alleen niet noemen. Van sommigen begrijp ik het. Als je 21 bent en je hebt alle jeugdelftallen van Oranje doorlopen”, refereert Advocaat aan Hansen. Volgens de bondscoach is Chong een van de spelers die nog twijfelt. "Kluivert? Dat was een jongen die heel duidelijk was. Dat vind ik prima.”

Advocaat doet tot slot nog een opvallende onthulling. “Van Bazoer weet ik niet of hij interesse heeft, want hij heeft niet gereageerd”, aldus de keuzeheer. “Heb je wel het goede nummer dan?”, grapt Genee. “Het is toch gek dat hij niet reageert? Dat is een heel goede voetballer.”



