Advocaat krijgt toch weer de kriebels en start gesprekken over nieuwe klus

Dick Advocaat heeft de gesprekken over het bondscoachschap van Curaçao heropend. Dat heeft de FFK, de Curaçaose voetbalbond, woensdagavond in een persbericht bekendgemaakt. Advocaat was in september ook al op weg bondscoach van Curaçao te worden, maar kon het toen niet eens worden over een dienstverband. De 76-jarige Hagenaar moet voor het eind van deze maand worden aangesteld.

Sinds Remko Bicentini in juli werd ontslagen, staat Dean Gorré voor de groep bij Curaçao. De FFK meldt echter dat de interim-coach vanaf heden terugkeert in zijn functie als trainer van het vrouwenteam en als 'Technical Development Director'.

Advocaat moet daarom vanaf eind januari het bondscoachschap overnemen. Dat is ruim op tijd voor maart, wanneer het volgende interlandduel op het programma staat.

De Kleine Generaal had het roer in september ook al over kunnen nemen. Er werden positieve gesprekken gevoerd, maar toch trok Advocaat vanwege organisatorische redenen de stekker uit de onderhandelingen.

Zijn laatste klus dateert van vorig seizoen, toen hij ADO Den Haag leidde na het ontslag van Dirk Kuijt. Advocaat gidste de club toen van de zeventiende naar de twaalfde plek in de Keuken Kampioen Divisie

Advocaat was in het verleden al bondscoach van België, Rusland, Servië, Zuid-Korea, Irak en de Verenigde Arabische Emiraten, naast zijn drie periodes bij Oranje. In clubverband trainde hij onder meer PSV, Feyenoord, Rangers en Zenit Sint-Petersburg.

Curaçao staat momenteel negentigste op de FIFA-wereldranglijst. Het degradeerde afgelopen jaar nog naar League B van de CONCACAF Nations League,

