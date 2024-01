Advocaat begint samen met bijzondere staf bij Curaçao aan nieuw bondscoachschap

Dick Advocaat plakt er nog maar eens een buitenlands avontuur aan vast. De 76-jarige trainer is definitief de nieuwe bondscoach van Curaçao. Dat meldt De Telegraaf maandagmiddag. Cor Pot, Kees Jansma en Casper van Eijck complementeren de technische staf van de Nederlander.

Curaçao was al langer in gesprek met Dick Advocaat om de openstaande vacature van bondscoach in te vullen, maar nu zijn de onderhandelingen dus afgerond.

"De oefenmeester begint zijn bondscoachschap onder meer door deze week met diverse spelers in Nederland te praten", schrijft de ochtendkrant.

Het wordt voor Advocaat alweer het achtste land dat hij als bondscoach dient. De Hagenees was in het verleden al bondscoach van België, Rusland, Servië, Zuid-Korea, Irak en de Verenigde Arabische Emiraten, naast zijn drie periodes bij Oranje.

Curaçao staat momenteel negentigste op de FIFA-wereldranglijst. Het degradeerde afgelopen jaar nog naar League B van de CONCACAF Nations League.

Eerder op de maandag maakte de de Curaçaose voetbalbond al bekend dat Khalid Sinouh was aangesteld als de nieuwe technisch directeur van de nationale selectie. Hij kreeg de taak om een nieuwe bondscoach aan te stellen en is er dus snel uitgekomen met Advocaat.

Advocaat was in september ook al op weg bondscoach van Curaçao te worden, maar kon het toen niet eens worden over een dienstverband. Hij liet destijds weten dat er organisatorische problemen zijn die hem zouden kunnen tegenhouden.

“Het gaat over het neerzetten van een organisatie. Dat is het grote probleem daar", zei hij bij Veronica Offside, waar hij ook bevestigde dat er serieuze gesprekken waren met de voetbalbond.

Zijn laatste klus dateert van vorig seizoen, toen hij ADO Den Haag leidde na het ontslag van Dirk Kuijt. Advocaat gidste de club toen van de zeventiende naar de twaalfde plek in de Keuken Kampioen Divisie.

