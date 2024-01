ADO wordt nét op tijd wakker en voorkomt via Veerman ternauwernood bekerblamage

ADO is dinsdagavond door het oog van de naald gekropen in de TOTO KNVB Beker. De Hagenaren keken heel, heel lang tegen een achterstand aan tegen Excelsior Maassluis, maar trokken het duel met twee doelpunten in de slotfase over de streep: 1-2.

Trainer Darije Kalezic formeerde niet de allersterkste basisopstelling voor het bekerduel. Nick Marsman debuteerde in het Haagse doel, terwijl Jort van der Sande en Daryl van Mieghem voorin het ontbreken van Henk Veerman en Joel Ideho moesten compenseren.

Een beter begin had Excelsior Maassluis zich niet kunnen wensen. Na welgeteld 37 seconden nam de amateurploeg op Het Kasteel de voorsprong. Uit een (hele) verre inworp kopte Dercks de bal in de rechteronderhoek: 1-0.

Na de vroege treffer stond Excelsior Maassluis heel lang met de rug tegen de muur. Het leidde uiteraard tot kansen voor de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. Zo kopte Van der Sander al kort na de tegentreffer rakelings over.

De bekerdroom van Excelsior Maassluis spat uiteen ??



Henk Veerman schiet ADO Den Haag vlak voor tijd op een 1-2 voorsprong ? pic.twitter.com/GvvzzlrH6N — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2024

De amateurs verdedigden georganiseerd en stond weinig kansen toe. Een afstandsschot van Henri Kouddousso vloog naast, maar op slag van rust kreeg ADO dan toch een megakans op de gelijkmaker.

Doelman Tobias van der Kleij schoot de bal onrustig tegen Van der Sande aan, waardoor Van Mieghem de bal voor het inlopen had. De aanvaller kreeg alleen net een duwtje in de rug voordat hij het leer in het lege net kon schuiven. Volgens zowel arbiter Martijn Vos als de videoscheidsrechter was het vergrijp echter te licht voor een strafschop.

In het tweede bedrijf bleef het spelbeeld onveranderd. Excelsior Maassluis hield met man en macht tegen. Kort na rust werd een poging van Van Mieghem van de lijn gehaald, maar daarna leek het er lang op dat de amateurs uit Maassluis stand zou houden.

Het overleefde in de tachtigste minuut zelfs nog een vrije trap van Kürsad Sürmeli, die op de lat uiteenspatte. Drie minuten later moesten de amateurs dan tóch capituleren. Na een voorzet van de zeer dreigend invallende Ideho kopte Van der Sande met het achterhoofd knap binnen: 1-1.

ADO dacht na de gelijkmaker door te drukken en de voorsprong te pakken - en kreeg hier via de ingevallen Veerman ook de kans toe - maar moest opgelucht ademhalen toen Marsman met een uiterste inspanning de bal uit de hoek tikte.

Even later was het toch gedaan met het moegestreden Excelsior Maassluis. Veerman schudde zijn directe tegenstander na een combinatie in de zestien van zich af en stuurde doelman Van der Kleij de verkeerde kant op: 1-2.

