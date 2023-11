ADO en FC Groningen boeken monsterzege; Jong Ajax wint bij debuut Ávila

Maandag, 27 november 2023 om 22:01 • Laatste update: 22:07

ADO Den Haag heeft maandag de aansluiting met de top van de Keuken Kampioen Divisie kunnen behouden. De ploeg van Darije Kalezic walste met 6-0 over Jong FC Utrecht heen. Het was niet de enige grote uitslag, want tegelijkertijd won FC Groningen met 0-5 bij Jong AZ. FC Emmen maakte er tegen Jong PSV een minder groot spektakel van, maar blijft dankzij een 1-0 zege wel derde, vlak voor ADO.

ADO Den Haag - Jong FC Utrecht 6-0

Dankzij een mooie combinatie met Henk Veerman wist Jort van der Sande de thuisploeg al na vijftien minuten op voorsprong te zetten. Een kwartier later zette diezelfde Van der Sande ADO met zijn hoofd op een 2-0 voorsprong. Een minuut later kreeg Van der Sande weer de bal rond de zestien. Dit keer gaf hij een voorzet op Joel Ideho, die de derde Haagse treffer tegen de touwen kopte. Nog in de eerste helft wist Van der Sande zijn hattrick compleet te maken. Hij nam een diepe bal met de borst aan en schoof laag binnen: 4-0. In het tweede bedrijf liep ADO via Daryl van Mieghem en Malik Sellouki uit naar 6-0.

Jong AZ - FC Groningen 0-5

De score in Wijdewormer werd binnen tien minuten geopend door de bezoekers, nadat Thom van Bergen de bal meegaf aan Jorg Schreuders, die van dichtbij kon binnenschieten: 0-1. Met ruim een half uur op de klok tekende Luciano Valente voor de 0-2. De middenvelder verlengde een kopbal van Marvin Peersman tot doelpunt. Romano Postema gooide de wedstrijd halverwege de tweede helft al vroegtijdig in het slot. Op aangeven van Schreuders schoot de aanvaller gedecideerd raak: 0-3. Radinio Balker breidde de score luttele minuten later verder uit door een hoekschop van Johan Hove tegen de touwen te koppen: 0-4. Van Bergen bekroonde hierna een uitstekende wedstrijd door van dichtbij ook nog de 0-5 te maken.

Ballenjongen van Jong AZ viert noodgedwongen het feestje van FC Groningen mee ??#jazgro pic.twitter.com/PgGtB8ZMe3 — ESPN NL (@ESPNnl) November 27, 2023

Jong Ajax - Helmond Sport 4-1

Gastón Ávila, die voor maximaal 14,5 miljoen werd gekocht van Royal Antwerp FC, stond bij Jong Ajax verrassend voor het eerst aan de aftrap. De verdediger was mede schuldig aan het tegendoelpunt dat door de Amsterdamse beloften in de 21ste minuut werd geïncasseerd. Ávila raakte de bal verkeerd en gaf daarmee een hoekschop weg, die door Mika Godts ongelukkig in eigen doel werd gekopt: 0-1.

De wedstrijd kantelde na een half uur door een tweede gele kaart voor Mees Kreekels, die in een tijdbestek van enkele minuten twee overtredingen op Jaydon Banel beging. Direct na rust zette diezelfde Banel een succesvolle een-twee op met Godts, om de bal in verre hoek binnen te schuiven: 1-1. Godts was verantwoordelijk voor de 2-1 in de 59ste minuut door van links karakteristiek naar binnen te dribbelen en beheerst de verre hoek te vinden.

Jong Ajax liep in de eindfase zelfs nog twee doelpunten uit. Een minuut voor tijd kon Stanis Idumbo Muzambo een strakke voorzet van Raphaël Sarfo intikken: 3-1. De 4-1 kwam op naam van Banel, die met een schaar zijn tegenstander omspeelde en het een-op-een met doelman Wouter van der Steen afmaakte.

FC Emmen - Jong PSV 1-0

Beide ploegen wisten de ban voor rust niet te breken. FC Emmen, dat bij aanvang van de tweede helft een dubbele wissel doorvoerde, deed dat in het tweede bedrijf wel snel. Desley Ubbink had een fraaie steekpass in huis op Rui Mendes, die vervolgens overtuigend afrondde: 1-0. Emmen liet hierna na om de marge te verdubbelen, al bleven de drie punten uiteindelijk wel op de Oude Meerdijk.

FC Eindhoven - TOP Oss 0-0

In het eerste bedrijf van de Brabantse derby kreeg TOP de betere kansen. Thijs van Leeuwen was dicht bij een treffer met het hoofd en Arthur Allemeersch faalde oog-in-oog met Jorn Brondeel, die later nog een geweldige redding in huis had op een afstandspegel. In de tweede helft wist ook invaller Konstantinos Doumtsios een een-op-een-kans niet te verzilveren, waardoor de wedstrijd eindigde in een bloedeloos gelijkspel.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Willem II 16 11 2 3 16 35 2 Roda JC Kerkrade 16 9 5 2 18 32 3 FC Emmen 16 9 5 2 9 32 4 ADO Den Haag 16 8 6 2 13 30 5 SC Cambuur 16 8 3 5 9 27 6 De Graafschap 15 8 2 5 -1 26 7 NAC Breda 16 7 4 5 3 25 8 Jong AZ 16 7 3 6 0 24 9 FC Dordrecht 15 5 8 2 9 23 10 VVV-Venlo 16 6 5 5 -1 23 11 FC Groningen 16 6 4 6 8 22 12 FC Eindhoven 16 5 7 4 1 22 13 Helmond Sport 16 6 3 7 1 21 14 Jong PSV 15 5 1 9 -10 16 15 Jong FC Utrecht 15 4 4 7 -14 16 16 MVV Maastricht 16 4 4 8 -7 16 17 Jong Ajax 16 4 4 8 -8 16 18 Telstar 16 4 1 11 -13 13 19 FC Den Bosch 16 3 1 12 -16 10 20 TOP Oss 16 2 2 12 -17 8