ADO Den Haag heeft zondag een mogelijk cruciale zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Dankzij een benutte penalty van Jari Vlak wonnen de Zuid-Hollanders van concurrent FC Dordrecht. ADO staat voorlopig op plek twee, wat aan het einde van het seizoen genoeg zou zijn voor directe promotie naar de Eredivisie.

Bijzonderheden:

In de negende minuut van de wedstrijd stond de defensie van Dordrecht te slapen. De bezoekers waren ervan overtuigd dat er sprake was van een overtreding, maar dat bleek niet het geval. Steven van der Sloot bezorgde de bal bij Evan Rottier, die via de handschoen van doelman Celton Biai binnenschoot: 1-0.

Vlak na rust kwam Dordrecht na een sterke fase op gelijke hoogte. Daniel van Vianen zette door over de rechterkant en legde terug op Jari Schuurman, die vrij mocht uithalen op randje zestien. De middenvelder shoot fraai raak in de rechterhoek: 1-1.

Vlak na het ingaan van de blessuretijd kreeg ADO een strafschop nadat Augustin Drakpe ADO-spits Lee Bonis in zijn rug liep. Jari Vlak pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot de strafschop feilloos binnen: 2-1.

Dankzij de zege klimt de nieuwe nummer twee ADO (61 punten) over Excelsior heen. De Rotterdammers staan op 59 punten. Na Excelsior volgen SC Cambuur met 58 punten en Dordrecht met 56. De eerste nummers twee promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie, iets wat voor koploper FC Volendam (67 punten) al bijna een zekerheid is.