ADO Den Haag morst punten; FC Volendam promoveert maandag bij winst op Jong AZ

FC Volendam is maandag bij winst op Jong AZ zeker van promotie naar de Eredivisie. Nummer drie ADO Den Haag liet namelijk punten liggen bij Telstar (1-1) en staat met nog vier duels te gaan tien punten achter de koploper. Nummer twee Excelsior won wél en doet uitstekende zaken in de jacht op de promotieplekken.

Telstar - ADO Den Haag 1-1

Tyrone Owusu rondde beheerst af na ruim een halfuur spelen, nadat hij slim was weggestoken door Soufiane Hetli. Ronald Koeman junior hield Telstar nadien een paar keer op de been, terwijl de thuisclub verzuimde om de voorsprong uit te breiden. ADO Den Haag kwam twintig minuten voor het einde langszij via een rake kopbal van Alex Schalk. Een zege voor ADO kwam er niet meer, waardoor FC Volendam maandag bij winst op Jong AZ promoveert naar de Eredivisie.

Excelsior - TOP Oss2-0

De thuisclub begon sterk en zag de beloning daarvan ontstaan in minuut 15. Ilias Bronkhorst kopte raak uit een hoekschop. Bronkhorst stond na rust met een afgemeten voorzet aan de basis van de 2-0 van Casper Widell. Drie belangrijke punten voor Excelsior, dat de felbegeerde tweede plaats, en rechtstreekse promotie, nog steeds in handen heeft.

FC Eindhoven - De Graafschap 1-0

Sven Blummel kroonde zich na een uur spelen tot matchwinner, door na een snel genomen hoekschop de 1-0 binnen te schieten. De Graafschap was nadien niet meer bij machte om de acherstand ongedaan te maken. Eindelijk weer eens drie punten voor Eindhoven in een thuiswedstrijd. De laatste zege op eigen veld dateerde namelijk van 7 februari.

Roda JC Kerkrade - FC Emmen 1-0

De vijfde zege op rij kwam er niet voor FC Emmen. De eerste helft in Kerkrade was zeer pover. De bezoekers kwamen goed weg toen Mike te Wierik een overtreding maakte in zijn eigen zestien en de bal niet op de stip kwam te liggen. Beide ploegen probeerden het wel na rust, maar echt grote kansen bleven uit. De ingevallen Saydou Bangura kroonde zich tegen de verwachtingen in tot matchwinner met de 1-0 in blessuretijd.