ADO Den Haag incasseert in extremis forse klap in strijd om promotie naar Eredivisie

ADO Den Haag heeft donderdag in extremis dure punten gemorst in de strijd om rechtstreekse promotie naar de Eredivisie. De ploeg van Darije Kalezic leek op weg naar een 0-1 overwinning, maar zag de zege ver in blessuretijd alsnog uit de handen glippen: 1-1. Het gelijkspel is vooral goed nieuws voor Excelsior.

Roda JC was dominant in de beginfase en had op een gegeven moment zeventig procent balbezit. Toch was het ADO dat aan de leiding kwam na een halfuur spelen. Diogo Tomas kopte een hoekschop op fraaie wijze en tegendraads binnen: 0-1.

Werk aan de winkel voor Roda JC, dat op gelijke hoogte leek te komen via Michael Breij. Er was echter al gefloten voor een overtreding op een speler van ADO, waardoor er een streep ging door de Limburgse gelijkmaker.

Roda JC werd steeds sterker en ADO moest steeds meer naar achteren. De bezoekers uit Den Haag hielden met kunst en vliegwerk stand en koersten af op een zeer belangrijke overwinning in het Parkstad Limburg Stadion.

Het ging alsnog mis in de vijfde minuut in blessuretijd. Invaller Iman Griffith schoot na een hoekschop en uit de kluts raak voor de thuisclub. Duur puntenverlies voor ADO, dat derde blijft staan. Nummer twee Excelsior vergroot het gat naar vier punten bij winst zondag op FC Emmen.